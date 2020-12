Faalminister De Jonge bewees geldgraaier Lucille Werner vriendendienst door haar op CDA-lijst te zetten

Nu het CDA de immer incompetente Hugo de Jonge als lijsttrekker heeft geloosd blijft de partij met een groot probleem zitten. Wat moeten ze doen met de nummer 10 op de lijst ‒ presentatrice Lucille Werner? Eerder deze maand bleek al dat ze geld uit haar eigen goede doel had gehaald en haar eigen zakken had gestopt, nu blijkt dat ook haar positie binnen het CDA aan wankelen is.

Lucille Werner – nummer 10 op de kandidatenlijst van het CDA ‒ dreigt de steun te verliezen van de partijtop. Dat is niet geheel verrassend is: het CDA, met corruptie-bestrijder Omtzigt als de meest populaire politicus op dit moment, zit niet te wachten op een corrupte kandidaat als potentieel Kamerlid.

Want nadat de jaarcijfers van de goede doelenstichting van Werner onlangs werd doorgelicht bleek dat ze honderdduizenden euro’s in eigen zak heeft gestoken. Het CDA, de partij voor de ‘menselijke maat’, zou natuurlijk direct zo’n kandidaat van de lijst moeten halen. Dat gebeurde niet, omdat de Lingo-presentatrice een boezemvriendin van de vorige CDA-leider Hugo de Jonge was.

De lozing gaat mogelijk alsnog plaatsvinden, want Hugo de Jonge is nu lijsttrekker af en schijnbaar had hij haar alleen op de lijst gezet als een ‘vriendendienst’:

“De verwachting is dat Lucille spoedig haar tiende plaats op de CDA-kieslijst voor de Tweede Kamer kwijtraakt. ’Nu heeft ze geen steun meer binnen de top van het CDA. Haar plaats was namelijk een eigen initiatief van De Jonge. De normale selectieprocedure heeft ze overgeslagen. Ze is enkel bij hem thuis geweest voor een ‘sollicitatiegesprek’.”

Met Wopke Hoekstra aan het roer is de partij nog steeds bezig de chaos en rommel van De Jonge op te ruimen.

De Jonge blijkt in vrij weinig zaken competent te zijn. Als coronaminister presteert hij zeer slecht, maar ook als lijstaanvoerder heeft hij klaarblijkelijk enkele bedenkelijke keuzes gemaakt. Niet dat dat verrassend is, maar wel vervelend voor een partij die nu met een middelmatig getalenteerde presentatrice opgescheept zit en op zoek moet naar een ‘elegante’ manier om deze kasgraaiende blondine bij het oud vuil te parkeren.