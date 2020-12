Verrassing! Faalkabinet doet eindelijk iets goeds: negatieve coronatest verplicht bij vliegreis naar Nederland

Had het kabinet dit niet negen maanden geleden al kunnen invoeren? Vanaf aankomende dinsdag moet iedere passagier die vanuit een hoog risicogebied komt verplicht een negatieve coronatest kunnen laten zien. Zoals gezegd: eindelijk neemt het kabinet neemt haar verantwoordelijkheid en stelt eens een harde eis aan reizigers die naar Nederland toe willen vliegen. Maar het gaat allemaal wel wat traag!

Het is schandalig om je te realiseren dat de afgelopen maanden mensen vanuit hoge risicogebieden nog vrij eenvoudig naar Nederland konden reizen. Vanuit onze lakse overheid werd er nog niet gewerkt met een verplichte coronatestuitslag als ‘toegangskaartje’ voor een vlucht.

Maar nu de besmettingen in Nederland de pan uit rijzen, en we daarbij ook nog eens te maken hebben met een besmettelijke Britse variant van het virus en het massaal afschalen van de zorg, realiseert het kabinet zich eindelijk dat men in actie moet komen. Dat het misschien wel verstandig is om eisen te stellen aan buitenlanders om naar Nederland af te reizen, in de hoop dat het besmettingscijfer omlaag gaat.

Passagiers moeten daarom vanaf 29 december een negatieve coronatest kunnen tonen voordat ze op een vlucht naar Nederland mogen stappen. Het kabinet onderzoekt nu ook of ze deze eis willen invoeren voor reizigers die met de trein, bus of boot naar Nederland komen.

Een goede maatregel. Maar echt, weer dat getreuzel! Waarom is er tijd nodig om dit te onderzoeken? Gewoon direct invoeren! We zitten midden in een lockdown, maar de hele wereld kan nog steeds vrij eenvoudig naar Nederland komen. Dat slaat simpelweg nergens op: actie ondernemen, en rap een beetje!