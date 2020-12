Femke Halsema verklaart de oorlog aan volkstuinders: ‘Volkstuintje straks alleen nog maar voor de Amsterdamse elite!’

Amsterdam heeft een nieuwe melkkoe gevonden: de volkstuinder. Nadat automobilisten en toeristen al financieel werden uitgeknepen, is nu de stadsrecreant aan de beurt. De gemeente Amsterdam heeft aangekondigd dat de huren van volkstuintjes de komende jaren flink omhoog gaan. Immers moet ook de restauratie van de chique grachtengordel worden betaald, die is gebouwd op -inmiddels- rottende houten palen.

Je zou maar in Amsterdam wonen in een klein flatje dat met een beetje geluk een klein balkonnetje heeft, waar je vaak met moeite nog een tuinstoel op kwijt kunt. Voor die mensen bestaat er gelukkig nog zoiets als een volkstuintje, tot voor kort een relatief betaalbare manier om in het weekend even te kunnen ontsnappen van de stadsdrukte en het falende Amsterdamse gemeentebestuur.

Maar als het aan Femke Halsema en haar gemeente ligt, is een volkstuintje straks alleen nog maar weggelegd voor de Amsterdamse stadselite. De stad wil namelijk een absurde huurverhoging doorvoeren voor volkstuinders, aldus De Telegraaf. Volgens de lokale CDA kan de huurstijging zelfs oplopen tot 700 procent.

De aangekondigde prijsverhoging van de volkstuinen is de -naar schatting- 10.000 volkstuinders gewone Amsterdammers dan ook een doorn in het oog. Inmiddels zijn ze een petitie gestart om het Amsterdamse college tot inkeer te brengen. Op woensdagavond hadden al 17.000 mensen hun handtekening gezet onder een pamflet dat de huurverhoging van de baan moet vegen. Maar of Halsema in de bres zal springen voor haar ‘gewone onderdanen’ is nog maar de vraag en past ook niet bij haar elitaire imago als burgermoeder van onze hoofdstad.

Wie een volkstuin in de Amsterdam heeft, is nu nog een bedrag van ongeveer 600-700 euro per jaar kwijt. Dat wordt in de nabije toekomst dus flink meer. Het jaarbedrag kan daardoor met gemak oplopen tot een slordige 1700 euro. Onbetaalbaar voor de meeste mensen die het moeten doen met een huurflatje.

De verantwoordelijke wethouder voor de huurverhoging, Marieke van Doorninck, uiteraard ook uit de koker van GroenLinks, laat bij monde van een woordvoerder weten dat de volkstuinen door de huurverhoging de komende 20 jaar zijn verzekerd van hun bestaanszekerheid.

Ja, zo kun je natuurlijk alles recht lullen wat krom is… GroenLinks bewijst maar weer eens dat ze een stad voor de elite zijn en niet voor de ‘gewone’ Amsterdammers. Die laatste groep is overigens al jaren geleden voor een groot deel gevlucht naar buitengebieden als Purmerend, Almere en Lelystad. Dat zegt genoeg.