Filmpje! Thierry Baudet pakt de EU-machtsgreep aan: ‘Coronafonds wordt gebruikt voor klimaat!’

Dinsdag sprak Thierry Baudet — na een paar bewogen weken — weer als de onbetwiste leider van Forum voor Democratie de Tweede Kamer toe. En ja, dat deed hij in style. Hij veegde namelijk op schitterende wijze de vloer aan met de Europese Unie en haar ‘herverdelingsfonds.’ Dat fonds is zogenaamd bedoeld om landen te helpen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus, maar wordt heimelijk voor heel andere doeleinden gebruikt.

“Vandaag werd bekend dat de coronamiljarden die Zuid-Europa van Nederland ontvangt, op zichzelf natuurlijk al een belachelijk idee, dat wij via de EU moeten betalen voor de ziekenzorg in [andere] landen, […] maar dat slechts een miniem gedeelte daarvan naar gezondheidszorg gaat,” aldus Baudet. “Dat is iets waar ik al eerder voor waarschuwde, wat natuurlijk weer tegen dovemonsoren gezegd was hier, maar het was te voorzien. Slechts 4,6% van de gelden die naar Italië gaan, gaan naar gezondheidszorg. Nog steeds zo’n 9 miljard trouwens, maar goed. 17,1 miljard gaat ondertussen naar gendergelijkheidsbeleid. En 74,3 miljard gaat naar klimaatbeleid. Dus van Noord-Europees belastinggeld, 74,3 miljard.”

“Het is een nieuw voorbeeld, het zoveelste voorbeeld, van de Europese machtsgreep. De EU laat geen kans onbenut om meer macht naar zich toe te trekken,” ging Baudet verder. “Dat blijkt op allerlei verschillende thema’s die ook de komende EU-top weer besproken zullen gaan worden.”

“Maar één daarvan is dus het genoemde coronafonds. Vorige week berichtte het Reformatorisch Dagblad dat de Europese Commissie lidstaten een avondklok wil laten invoeren. En het herverdelingsfonds wordt nu dus ook gebruikt voor genderbeleid en klimaatdingen. Terwijl we ons geld nu meer dan ooit nodig hebben voor de economische wederopbouw van ons eigen land, gevolgen van de buitengewoon onintelligente VVD-lockdown, wil Frans Timmermans de CO2-reductiedoelen nu ook verhogen,” zei Baudet vervolgens terecht. “Dat wordt voortaan in de Europese regels vastgelegd.”

Kijk Baudets toespraak:

Het is natuurlijk een enorme schande deze gelden voor dit soort doeleinden gebruikt worden. De EU liegt en bedreigt erop los — en onze regering laat die Eurofielen ermee wegkomen. Sterker nog, Rutte en co. spelen het spelletje lekker mee. ‘We hebben het nodig voor corona!’ roepen ze, waarna ze enorme bedragen uitgeven aan het ‘resetten’ van de economie ‘want klimaat’ én ook nog eens aan genderbeleid.

Schaamteloos. Volstrekt onacceptabel. Leugenachtig.

Maar ja, zo rolt de EU nu eenmaal. De enige manier om hier écht iets aan te doen is door uit die verfoeilijke unie te stappen. Zolang we erin zitten gaat dit door.