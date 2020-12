FvD-afsplitsers Nanninga en Eerdmans hinten op nieuwe partij

Out of the blue verscheen er zojuist een foto van Annabel Nanninga en Joost Eerdmans op de Twitter van Nanninga, met #2021. Het lijkt er dus op dat de FvD-afsplitsers met een eigen partij verder zullen gaan én mee willen doen aan de verkiezingen!

Hieronder de tweet waar het allemaal om is te doen:

Als het echt zo is dat zij met een nieuwe partij op de proppen komen en mee willen gaan doen met de komende verkiezingen, dan wordt het toch nog behoorlijk spannend!

Allereerst omdat zij in rap tempo een partij uit de grond moeten stampen én tegelijkertijd degelijke mensen aan zullen moeten trekken. Het makkelijkste is dan om gewoon het FvD-programma te kopiëren en hier en daar wat accenten toe te voegen. Dat is alsnog een zware klus.

Mochten ze dat voor elkaar boksen, dan is er nog een imago-probleem. Aan de ene kant zou het kunnen helpen als ze zullen worden gezien als een ‘non-boreale FvD-kloon’, maar veel mensen zullen ook twijfelen en Nanninga en Eerdmans als backstabbers zien. FvD en andere partijen zullen maar wat graag blijven hameren op precies dat frame.

Een ander bijkomend risico is dat er zal worden gevreesd voor ‘LPF-praktijken’. In korte tijd een partij oprichten én mensen aantrekken, betekent dat de kans dik aanwezig is dat er baantjesjagers tussen zullen zitten die bij het minste of geringste ook die partij weer op kunnen blazen.

Maar voor hetzelfde geldt geven genoeg mensen ze gewoon een kans omdat ze de koers van de meeste partijen hekelen, niet op de PVV willen stemmen en het vertrouwen kwijt zijn in FvD. Onder het motto: ‘Liever een gok op mogelijke LPF-praktijken, dan straks 100 procent zeker een windmolen in m’n achtertuin en omringd te zullen worden door sociale huurwoningen vol asielzoekers.’

Hoe het ook zij, ze zullen het dus moeilijk gaan krijgen maar dat maakt het ook wel weer ontzettend interessant. Ik wens ze in ieder geval veel succes!