FvD-Kamerlid Van Haga: ‘Lockdown is puur machtsmisbruik door kabinet en kost ondernemers de kop!’

FvD-Kamerlid Wybren van Haga gaf een enerverende speech tijdens het lockdown-debat in de Tweede Kamer. Hier volgt zijn spreektekst over het in zijn ogen machtsmisbruik van het kabinet, waar talloze ondernemers aan ten onder dreigen te gaan:

Voor miljoenen Nederlanders is de #lockdown een catastrofe. Dit kabinet heeft een jaar geblunderd en zadelt Nederland nu met de torenhoge prijs op.@WybrenvanHaga diende nog nooit een motie van wantrouwen in. Maar nu rest hem geen andere optie. #FVD #coronadebat #lockdownnl pic.twitter.com/n8zJN180li — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) December 15, 2020

Inleiding

Voorzitter, gisteren is de vrijheid van de mensen in Nederland op ongekende wijze ingeperkt. Het machtsmisbruik is stuitend. En de rekening wordt niet betaald door politici, ministers of andere bestuurders, maar door mensen die hun hele leven keihard gewerkt hebben en nu alles kwijtraken. Voor niets. De sociale, culturele, economische en medische crisis is verder verdiept door een kabinet dat weigert te kijken naar de feiten.

Feiten

En wat zijn de feiten?

De IFR is 0,23% wereldwijd en 0,7% in Nederland. Vergelijkbaar met een stevige griep.

De genormaliseerde oversterfte is niet hoger dan in voorgaande jaren.

Er liggen 500 mensen met een positieve PCR-test op de IC.

Er zijn in deze zogenaamde coronapandemie in totaal 9.000 mensen in Nederland overleden met corona. Daarvan waren er slechts 500 jonger dan 65 jaar.

Dit kabinet stuurt op positieve PCR-testen en doet geen aanvullend klinisch onderzoek. Alle parameters van het coronadashboard zijn daarmee discutabel.

Het aantal mensen met een positieve PCR-test, ten onrechte “besmettingen” genoemd, correleert met het aantal afgenomen testen en geeft geen enkele reden tot drastische maatregelen. Percentages en absolute getallen worden lukraak door elkaar gebruikt.

Er sterven 130 mensen per dag aan kanker en 100 per dag aan hart- en vaatziekten. De premier zei gisteren dat er 60 mensen per dag aan corona overlijden, maar dit is gewoon niet waar. Zelfs op het coronadashboard wordt een getal van 35 genoemd en zelfs dat getal is twijfelachtig.

Maatregelen

Vervolgens neemt dit kabinet maatregelen die aantoonbaar fout zijn. Maatregelen die de samenleving kapot maken. Over ongezonde mondkapjes, asymptomatisch PCR-testen, de anderhalvemeter-onzin en de nutteloze sluiting van horeca en winkels hebben we het al gehad. Over het gebrek aan voorbereiding ook. De totale apathie bij het opschalen van het aantal IC-bedden is onverklaarbaar en in relatie tot de nevenschade inmiddels zeer verwijtbaar te noemen. Over de schoolsluiting is al genoeg gezegd. Ongelofelijk en onbegrijpelijk slecht.

Oplossingen

Voorzitter, het meest stuitend is de onwil om te kijken naar oplossingen die de samenleving niet kapot maken. De enige oplossing waar het kabinet in gelooft is een vaccin, terwijl er talloze oplossingen voorhanden zijn. Maar:

dit kabinet weigert te kijken naar gerichte bescherming van ouderen en kwetsbaren;

of naar goede ventilatie in gebouwen;

of naar potentiële geneesmiddelen zoals Ivermectine die door de overheid worden geboycot;

en misschien nog wel de meest realistische oplossing: accepteer dat de dood bij het leven hoort.

Voorbeelden

Voorzitter, de premier en zijn kabinet merken niets van de gevolgen van hun grensoverschrijdende maatregelen.

Zij hebben geen bedrijf dat failliet gaat. Zij hebben geen medewerkers die ze moeten ontslaan. Zij hebben geen pensioen dat ze kwijtraken, geen huis dat wordt geveild door de bank of kinderen die naar een andere school moeten. Zij hebben gewoon van hun studententijd kunnen genieten met fysiek onderwijs en humaan contact met anderen.

Zij hebben een enorm salaris en gloriëren in hun machtsmoment, waarbij zij bepalen dat 2 miljoen ondernemers alles verliezen.

Waarbij zij bepalen dat Nederlanders hun vrijheid kwijtraken.

Niet omdat het nodig is, maar omdat het kan.

Voorzitter, ik ben zelf ook ondernemer. Een van weinigen in deze hele Kamer. En ik wil bij deze mijn schande uitspreken over het handelen van dit kabinet.

Het sluiten van de horeca, terwijl daar nauwelijks besmettingen plaatsvinden.

Het om zeep helpen van de kermissen die nooit meer terug zullen komen.

De entertainmentbranche wordt door dit kabinet opgeheven, terwijl er prima buiten een festival kan worden georganiseerd.

De detailhandel en de retail worden vermoord en het kabinet pretendeert dat met wat steunkruimels de boel gered wordt.

Veel winkels halen tijdens de kerstperiode de helft van hun jaaromzet. Het tijdstip van deze lockdown is daarom ronduit weerzinwekkend.

Seizoensbedrijven vallen nog steeds buiten de boot doordat de referentieperiodes nog steeds niet representatief zijn.

De vuurwerkbranche heeft legaal vuurwerk ingekocht en blijft nu met een enorme strop zitten.

Sportcentra en sociale ondernemingen met aanpalende horeca krijgen geen steun doordat het voor de Haagse bureaucraten te moeilijk is om een paar SBI-codes te koppelen.

Kerstbomenverkopers gaven gisteren huilend gratis hun kerstbomen weg om er maar van af te komen.

En waarom zou er in winkels ook geen bestel- en afhaalservice kunnen worden toegestaan, zoals in de horeca?

En waarom kunnen kappers niet gereguleerd open?

En waarom zijn de regels volstrekt onlogisch? Ik mag wél mijn schoonmoeder thuis uitnodigen bij mijn gezin van 6 personen maar ik mag niet met mijn gezin op bezoek bij mijn schoonmoeder.

En waarom mag je wel in een hotel slapen maar mag het hotel geen roomservice leveren? Dat is volstrekt corona-proof te organiseren.

Essentiële winkels mogen naar hartenlust niet essentiële artikelen verkopen. Is dit niet oneerlijk naar winkels die normaal gesproken dit soort artikelen verkopen?

Voorzitter, de euthanasie op het MKB is een feit.

Conclusie

Voorzitter, wat Forum voor Democratie betreft, heeft het kabinet een kritische grens overschreden. Zonder goed naar de feiten en cijfers te kijken, worden disproportionele maatregelen genomen die catastrofaal zijn voor grote groepen in de samenleving. Ondernemers, kinderen, jongeren, studenten, ze betalen allemaal een enorme prijs voor het falen van dit kabinet.

Het contrast tussen de ernst van het coronavirus en de dystopische kabinetsmaatregelen is inmiddels zo groot dat dit kabinet zijn geloofwaardigheid volledig heeft verloren. Tel daar bij op de angstzaaierij die uitmondt in de illusie van bescherming door de overheid. Bescherming waartegen? Tegen het coronavirus, of tegen de overheid? Als we dat combineren met de leugens over groepsimmuniteit en het aantal coronadoden dan kan er nog maar één conclusie zijn: Nederland wordt moedwillig naar de Filistijnen geholpen door een kabinet dat weigert een fatsoenlijke belangenafweging te maken. Een kabinet dat de economische en medische nevenschade van de maatregelen negeert.

Dit kabinet moet zo snel mogelijk naar huis gestuurd worden en daarom zal ik namens Forum voor Democratie in de tweede termijn een motie van wantrouwen indienen tegen dit kabinet. Nederland verdient beter en ik ga er dan ook vanuit dat de Nederlanders op 17 maart in groten getale hun vrijheid weer terug zullen stemmen!

Dank u wel Voorzitter