Gaat het toch weer mis?! ‘Aantal coronagevallen neemt opnieuw toe: 6577 nieuwe besmettingen’

Het leek de afgelopen weken even de goede kant op te gaan, maar niet dus. In het afgelopen etmaal steeg het aantal corona patiënten tot 6577. Dat zijn er dus 656 meer dan afgelopen vrijdag.

Niet alleen het aantal corona patiënten steeg, ook het aantal sterfgevallen laten alles behalve stabilisatie zien. In het afgelopen etmaal stierven er 39 mensen als gevolg van het coronavirus.

De zon is daarmee zeker nog niet aan de horizon verschenen. De afgelopen week raakten bijna 37.300 mensen besmet met het coronavirus. Dat zijn er echter wel 3.000 minder dan een week daarvoor, maar het is nog te optimistisch om dat te zien als een bevrijding.

Sinds het begin van de uitbraak dit voorjaar (maart) zijn er 9.662 mensen besmet geraakt en aan het coronavirus overleden.

Natuurlijk willen we meer vrijheden, maar aangezien het coronavirus dus nog niet onder de duim is, moeten we roeien met de riemen die we hebben.