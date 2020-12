Geerten Waling: “Onderzoek naar Paul Cliteur is teken van massapsychose”

Het externe onderzoek dat de Universiteit Leiden instelt naar DDS-columnist en senator Paul Cliteur is “een uitwas van een massapsychose waar we in zijn geschoten na het constateren van antisemitisme bij de jongerenafdeling van het Forum voor Democratie”, althans dat stelt dr. Geerten Waling tegenover de NPO.

Evenals de gewraakte Cliteur is Waling verbonden aan de Universiteit van Leiden. Deze universiteit heeft een onderzoek ingesteld naar Cliteur vanwege mogelijk antisemitisme. Iets dat Cliteur overigens in alle toonaarden ontkend, en wij onze DDS-columnist kennen is een ‘antisemiet’ wel het laatste dat wij aan Cliteur kunnen toedichten. Enfin, er loopt dus een onderzoek en de uitkomsten daarvan moeten we gewoon maar even afwachten.

Hoewel Cliteur inmiddels is opgestapt bij FVD, blijft hij klaarblijkelijk toch de tongen losmaken. Dit tot ongenoegen van Waling:

“Ik denk dat het te maken heeft met de massapsychose waar we in zijn geschoten na het uiteen klappen van het FVD en vooral na de geluiden van antisemitisme bij de JFvD. Maar dat heeft helemaal niets met de afdeling in Leiden te maken.”

“De enige link die je kunt leggen is dat Baudet is gepromoveerd bij Cliteur, maar dat is al acht jaar geleden. De beschuldigingen van het gedogen van antisemitisme zijn allemaal heel vaag. Verder zitten er op dat gangetje in Leiden heel veel mensen met andere politieke ideeën.”

Het volledige gesprek over Cliteur met Waling is hier terug te luisteren.