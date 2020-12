Geheime RIVM-notitie schoffelt kabinetsbeleid compleet onderuit: ‘restaurant veiliger dan thuisbezoek’

Uit een geheime RIVM-notitie blijkt dat de overheid bewust verkeerde keuzes maakt omtrent de coronamaatregelen. Heropening van restaurants zouden namelijk het verwachte onveilige thuisbezoek flink kunnen beperken. Daarmee zou het besmettingsrisico zelfs kunnen dalen, zolang horecabedrijven zich maar strikt aan de maatregelen en protocollen houden.

De Telegraaf heeft een notitie in handen die is gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer werken kennelijk al weken aan een plan om restaurants weer open te krijgen. Ze werken daarbij samen met de sector, experts en rekenmeesters.

In de notitie staan twee keiharde conclusies: (1) het sluiten van de horeca heeft nauwelijks effect op het besmettingsgetal, en; (2) mensen blijken elkaar vooral thuis te besmetten.

Het sluiten van de horeca, in combinatie met het thuisblijven vanwege de lockdown, heeft dus eigenlijk nergens toe geleid! Als de horeca open was gebleven en zich netjes aan de regels had gehouden, dan waren er waarschijnlijk veel minder besmettingen geweest. Mensen die besmet waren zouden niet naar de horeca gaan en zelfs al deden ze dat wél, dan was de kans op besmetting veel lager dan wanneer ze thuis met de familie opgehokt zaten.

Horeca-ondernemers mogen zich dus terecht genaaid voelen, want die zijn gewoon zwaar onterecht behandeld. En Nederlanders mogen zich óók terecht genaaid voelen, want dat thuiszitten heeft dus eerder bijgedragen aan die tweede golf dan dat het de hoeveelheid besmettingen heeft weten terug te dringen.

Wat hier nu is uitgelekt lijkt behoorlijk veel op het argument dat ik maakte in een artikel over de avondklok in Spanje. Ook in artikelen over de verrassende hoeveelheid coronapatiënten met een migratie-achtergrond kwam dit naar voren. Arme gezinnen die in kleinere huizen voor lange tijd dicht op elkaar moesten zitten, produceerden meer coronapatiënten. Het zou mij ook niet verbazen als hetzelfde opgaat voor de telkens oplaaiende coronacijfers in mijn eigen regio, Twente.

Koppel het vele thuiszitten aan het schoolbeleid en je ziet waarom we die tweede golf maar niet kunnen bedwingen. Volgens mij vormen scholieren een brug voor het coronavirus om nog meer huishoudens te besmetten, want ik geloof echt niet dat dit alleen maar komt door ‘veel onveilige contactmomenten thuis’.

Nu maar hopen dat de Tweede Kamer dit kabinet ertoe kan aanzetten om het coronabeleid maar eens héél goed te gaan heroverwegen. En horeca-zaken moeten wellicht ook maar eens flinke compensatie krijgen, want die zijn volgens mij gewoon zwaar gedupeerd door enorm wanbeleid!