Gelukkig nieuwjaar vanuit Den Haag! Tuig zet overal auto’s in lichterlaaie

Afgelopen nacht was het flink raak in Den Haag. De brandweer moest daar meerdere malen in actie komen omdat een stel onverlaten auto’s in de fik hadden gestoken. Uiteindelijk werden zo’n tien auto’s in lichterlaaie gezet door ‘jongeren.’

“Aan de Drakesteinweg in Moerwijk stonden twee auto’s, die tientallen meters van elkaar verwijderd waren, tegelijkertijd in brand,” aldus AD.nl. In één van de auto’s trof de calamiteitensite District8 een groot gat aan, vrijwel zeker veroorzaakt door vuurwerk.

Korte tijd later was het raak in de Stortenbekerstraat in de Schilderswijk. Toen de brandweer er eindelijk was stond de auto al totaal in de fik. Ook aan de Kampioensingel in de buurt Leidschenveen werden twee auto’s in brand gestoken door het straattuig. Een buurtbewoner probeerde nog in te grijpen met behulp van een tuinslang, maar dat had geen nut meer.

Oh, en dan waren er ook nog twee autobranden in de Nunspeetlaan. Ook daar waren het twee auto’s die naast elkaar stonden. Hop, zo even in de fik gezet. Omdat het kon. Door onverlaten. Tuig. Straatterroristen.

Je wordt er natuurlijk kotsmisselijk van, maar de kans is groot dat het vannacht nóg erger wordt. En nee, dat heeft niets te maken met een ‘protestactie tegen de lockdown’ of iets dergelijks. Dit zijn gewoon acties van straatterroristen die ieder jaar bij Oud en Nieuw hetzelfde doen. Voor hen is 31 december eerst en vooral een fan-tas-ti-sche kans om hun buurten te terroriseren en zoveel mogelijk auto’s in de fik te steken. Die zieke geesten ontlenen daar op de één of andere manier genot aan.

En weet je wat het ergste van alles is? Dat iedereen wéét dat dit staat te gebeuren, maar dat de overheid er niet in slaagt er iets aan te doen. Je kunt, zou je denken, voldoende blauw op straat zetten deze dagen om te voorkomen dat de jongeren iets kúnnen doen. Maar nee. Daar is geen budget voor.

Weet je waarom? Omdat dit kabinet het veel belangrijker vindt om geld naar Zuid-Europa te sturen dan om de bezittingen van het eigen volk te beschermen tegen hooligans. Schande!