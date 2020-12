Geweldig! Donald Trump gaat LOS op hypocriete politici die burgers afknijpen: ‘Extreem-linkse agenda!’

Zijn presidentschap zit er bijna op, maar gelukkig weerhoudt dat Donald Trump er niet van om zich in niet mis te verstane bewoordingen uit te spreken tegen de gebruikelijke politieke spelletjes in Washington D.C. Hij heeft nu een video online gezet waarin hij een ‘noodhulppakket’ vanwege corona keihard veroordeelt omdat… het vooral geld reserveert voor zaken die niets te maken hebben met corona terwijl de gewone Amerikaanse burger met $600 wordt afgewimpeld. Onacceptabel, aldus de president.

“Gedurende de zomer blokkeerden Democraten op bijzonder wrede wijze continu corona-hulpwetten,” aldus Trump terecht. Ze deden dit “om hun extreemlinkse agenda door te duwen én de verkiezingsuitslag te beïnvloeden.”

Van de grote techgiganten en hun vrienden in de mainstream media mag hij dit vast niet zeggen, maar het klopt volledig. Dat is inderdaad het spel dat ze gespeeld hebben. Steeds weer stond Trump erop dat iets gedaan werd, maar even zo vaak stelden Democraten actie uit. Het zijn namelijk een stel walgelijke socialisten die desnoods over lijken gaan om maar aan de macht te komen.

Hoe dan ook, “Een paar maanden geleden begon Congres te onderhandelen over een nieuw pakket met hulp voor mensen die het hoognodig hebben.” Maar: het pakket dat ze nu naar Trump willen sturen ‒ het Huis en de Senaat hebben ervoor gestemd, dus een stel achterlijke Republikeinen ook! ‒ is “beschamend.”

Niemand heeft de wet gelezen, want het is veel te dik. De wet bestrijkt duizenden uren, en congresleden hadden slechts een paar uur de tijd om het door te spitten. Hadden ze dat wel kunnen doen, aldus Trump, dan hadden ze zich wel moeten realiseren dat de nieuwe ‘steunwet’ helemaal geen steunwet wegens corona is. Een klein deel van het budget wordt gebruikt om mensen te helpen die lijden onder de coronamaatregelen, maar vele miljarden worden uitgegeven aan linkse Democratische hobby’s.

“Deze wet bevat $89,5 miljoen voor Cambodja. $134 miljoen voor Burma. $1,3 miljard voor Egypte en het Egypische leger dat het vervolgens gaat gebruiken om bijna uitsluitend Russische militaire goederen te kopen. $25 miljoen voor ‘democratie en gender’-programma’s in Pakistan. $505 miljoen voor Belize, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatamala, en Panama. $40 miljoen voor het Kennedy Center in Washington D.C., dat niet eens open is. $1 miljard voor het Smithsonian [Museum, red.]. En een extra $154 miljoen voor de National Gallery of Art.”

Ook staan er miljoenen ter beschikking voor ‘rifvis-management,’ $25 miljoen om de strijd aan te gaan met ‘de Aziatische karper,’ en “$2,5 miljoen om het aantal geelstaartvissen in de Golf van Mexico te tellen.”

Gestoord natuurlijk, maar Trump was nog niet klaar. $566 miljoen voor constructieprojecten bij de FBI. De wet geeft ook cheques aan familieleden van illegalen. Die kunnen op $1.800 rekenen (!). “Dit is veel meer dan wat de Amerikanen krijgen.”

Want die, zei Trump volkomen terecht, moeten genoegen nemen met een belachelijke $600. Ja, echt waar. Zij moeten blij zijn dat ze $600 krijgen terwijl talloze banen verdwijnen en de hele economie om zeep wordt geholpen door allerhande belachelijk verregaande ‘coronamaatregelen.’

Trump vindt dat niet kunnen. Hij zal de wet als deze zo op zijn bureau verschijnt niet tekenen. Hij eist dat gewone Amerikanen $2.000 krijgen, met $4.000 voor echtparen. Alleen dan, vindt Trump, kan deze wet daadwerkelijk “noodhulp” genoemd worden: “Het Congres heeft genoeg geld gevonden voor lobbyisten, special interests,” en hun eigen hobby’s.

Het kon weleens zijn afsluitingsdaad zijn, maar wát een mooie daad. Hij staat pal voor gewone Amerikanen, die zien dat hun overheid op grote schaal geld weggeeft aan andere landen en allerlei hobby’s, terwijl zij zelf maar even op een houtje moeten bijten. Dat kan en mag niet. Het moet afgelopen zijn.

Prima actie van Trump. Nu doorzetten en het Congres gewoon voor gek zetten ‒ net zolang tot die asociale egoïsten door de knieën gaan.