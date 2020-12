GroenLinks en PvdA willen nog even scoren: ‘Nu geen korting op pensioenen!’

Als het aan GroenLinks en de PvdA ligt dan gaan alle pensioenkortingen voor komend jaar van tafel. Zij willen nu dat minister Koolmees (Sociale Zaken, D66) met een generaal pardon voor de kortingen komt. En dat terwijl beide partijen de coalitie aan een meerderheid helpen voor het pensioenakkoord.

De verkiezingen komen eraan en dan helpt het niet als je als partij iets dreigt te gaan doen waar kiezers je op af kunnen straffen. Voor GroenLinks en de PvdA is het pensioenakkoord zo’n probleem.

Minister Koolmees heeft afgelopen zomer de drempel om te korten al flink verlaagd. Pas bij een dekkingsgraad van minder dan 90 procent aan het einde van dit jaar, moet er gekort worden. Dat is sowieso enorm vervelend, maar dat is wel een maatregel waar GroenLinks en de PvdA óók voor hebben getekend. En nu krijgen ze het benauwd.

De VVD wil vasthouden aan de ondergrens van 90 procent. Maar D66, GroenLinks en de PvdA kunnen natuurlijk wel wat extra stemmers gebruiken. Toch lijkt het erop dat het niets meer is dan nog snel goedkoop wat stemmen te willen scoren. Als partij even laten zien dat je eigenlijk tegen de maatregel bent, maar als het erop aan komt lijken ze het plan gewoon te zullen blijven steunen. Ze moeten straks namelijk wel gewoon een politiek betrouwbare partner blijven, anders belanden ze straks weer in de oppositie. Dit is dus wederom een stukje populisme vanuit links.