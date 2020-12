Hallucinante Wopke Hoekstra zet zichzelf voor onmogelijke opgave: CDA moet meer dan 30 zetels halen

De nieuwe lijsttrekker van het CDA, Wopke Hoekstra, is blijkbaar zo overtuigd van eigen kunnen dat hij gelooft dat hij het CDA eigenhandig uit de coma kan trekken waar de partij al jaren in ligt. Want, zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad, de christendemocraten moeten bij de aankomende verkiezingen gewoon eventjes 30 zetels of meer moeten halen.

Wat?

Ja, hij zegt het echt. Op de vraag of hij voor het premierschap gaat antwoordt hij als volgt:

“Als je dit gaat doen voor het CDA, ga je daarmee ook automatisch voor het premierschap. Ik vind dat een partij met de geschiedenis van het CDA de ambitie moet hebben om aan de goeie kant van de dertig zetels te zitten. Er is nog wel wat werk aan de winkel.’’

Aan de goede kant van dertig zetels betekent natuurlijk, vanuit zijn perspectief, dat de partij meer dan dertig zetels moet halen. Meer dan 30. Voor een partij die daar al 10 jaar niet eens bijna meer aan komt… en die al de grootst mogelijke moeite heeft om rond de 20 uit te komen. Wat dan weer voor een groot deel komt doordat Nederland ontzuild is, en een christelijke middenpartij als het CDA in het centrum vervangen is door de seculiere VVD.

Zelfvertrouwen is heel belangrijk, en het is een positieve karaktereigenschap. Maar dertig zetels halen voor het CDA in deze moderne tijden, met een VVD die nog altijd geleid wordt door de populaire (ik begrijp niet waarom, maar dat terzijde) Mark Rutte is niets meer of minder dan een wensdroom. Het CDA moet blij zijn als de partij op meer dan 20 zetels uitkomt. Tegenwoordig is dát al een prestatie van formaat, en het zorgt ervoor dat de partij mee zal móéten regeren. Want dat is altijd natuurlijk hét grote deel van CDA’ers. Aan de macht komen.