Harteloos! Vrouw in bijstand moet €7.000 (plus boete!) terugbetalen, want moeder gaf haar wekelijks boodschappen

De gemeente Wijdemeren is zo gestoord dat het 7.000 euro aan bijstand heeft teruggevorderd van een arme vrouw omdat haar ouders elke week boodschappen voor haar haalden. Ze ontving dus ‘hulp’ en had zich zo maar moeten redden. De rechter heeft nu over deze zaak geoordeeld en geeft de gemeente ongelooflijk genoeg gelijk.

Dit is te geschift voor woorden, maar zoals we ook zagen bij de toeslagenaffaire werken de overheid, links én rechts hand in hand samen om mensen financieel kapot te maken:

“Met een bijstanduitkering is het moeilijk rondkomen. Dat is des te meer het geval wanneer je veel huur moet betalen of in een slecht geïsoleerde woning woont. Menigeen maakt dan ook gebruik van de voedselbank of krijgt wel eens een tas met boodschappen van een familielid. Niet zonder risico, zo blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Gemeente Wijdemeren vordert ruim 7.000 euro aan uitkering terug, omdat de uitkeringsgerechtigde gedurende drie jaar vanwege hoge vaste lasten wekelijks boodschappen van haar moeder ontving. De gemeente krijgt van de rechtbank gelijk.”

Onafhankelijk Kamerlid Femke Merel van Kooten (voor mijn smaak veel te links, maar voor wie ik wel degelijk veel waardering en respect heb omdat ze zich écht kapot werkt), die net een nieuwe partij genaamd Splinter heeft opgericht, vindt dit terecht waanzin:

Dit is zo verdrietig… Toeslagenaffaire all over again: €7000,- bijstand plus hoge boete teruggevorderd, omdat moeder wekelijks boodschappen haalt. Participatiewet is zó hard dat gemeente €7000,- bijstand + 50% als boete terug kan vorderen. https://t.co/ndTzNb1SMB Kamervragen! pic.twitter.com/FPYQAWQC1e — Femke Merel van Kooten (@FemkeMerel) December 28, 2020

“Dit is zo verdrietig… Toeslagenaffaire all over again: €7000,- bijstand plus hoge boete teruggevorderd, omdat moeder wekelijks boodschappen haalt,” aldus Van Kooten op Twitter. “Participatiewet is zó hard dat gemeente €7000,- bijstand + 50% als boete terug kan vorderen,” aldus het onafhankelijke Kamerlid.

Het bewijst maar weer dat de overheid niet je vriend, maar mogelijk zelfs je grootste vijand. Ja, de staat maakt meer kapot dan je lief is: zelfs ‘hulp’ kan totaal desastreus uitpakken voor je, en het interesseert die gestoorde, narcistische ambtenaren geen bal dat ze je hele leven kapotmaken. Zij zijn “de machtigen,” de boven ons gestelden. Zij bepalen wat er gebeurt. En dan vinden ze het niet alleen erg om gewone burgers fijn te stampen, ze hebben er dikwijls zelfs plezier in.

De staat als criminele organisatie ‒ gesteund door rechters. Op Sicilië kan de maffia nog het één en ander leren van hoe het in Nederland gaat. Zij zouden willen dat ze met zoveel onmenselijkheid wegkwamen als de ambtenaren uit Wijdemeren die deze arme vrouw haar toch al niet te riante bijstandsuitkerinkje afpakten. Boeven!