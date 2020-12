Held Pieter Omtzigt wast met corona-cijfers stuntelende Thierry Baudet keihard de oren: ‘Zeer forse oversterfte!’

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is van alle markten thuis. Was hij vorige week nog de ‘kingmaker’ in de race om het CDA-lijsttrekkerschap, zo pakt hij deze week genadeloos Thierry Baudet aan, die er weer eens helemaal niets van begrepen heeft en met rammelende cijfers komt aanzetten inzake oversterfte in de coronacrisis. Omtzigt zet het wiskundige geblunder recht.

Forum voor Democratie ontpopt zich als de enige echt corona-ontkenningspartij van Nederland, met Wybren van Haga die niet zou misstaan in een podcast van Lange Frans (oh wacht, daar is hij zelfs al geweest). Maar ook leider Thierry Baudet kan er wat van. Als hij niet bezig is om z’n extreem-rechtse jongerengroep JFVD vrij te pleiten van enig laakbaar handelen, dan doet hij vrolijk mee met de bizarre anti-coronahetze.

Zoals gisteravond op Twitter, toen Baudet een tabelletje deelde waaruit moet blijken dat COVID-19 helemaal niet zo dodelijk is. Baudet toont het Nederlandse sterftecijfer door de jaren heen, en komt tot de conclusie dat er in 2020 geen oversterfte is – de coronacrisis heeft dus geen extra doden opgeleverd, volgens de FVD’er:

Het klopt echter van geen kant. Want voor 2020 heeft Baudet de cijfers tot en met 6 december genomen. Er moeten echter nog drieënhalve week worden toegevoegd. Iets waar Pieter Omtzigt, ooit geroemd door FVD als potentiële premierskandidaat, dan ook op aanslaat. In een serie tweets maakt hij de absurde notie van Baudet dan ook onmiddellijk met de grond gelijk:

Hoi @thierrybaudet Even rekenen: dit zijn de cijfers tot 6 december

Statistisch overlijden er daarna normaal zeker nog 10.000 mensen.

Die moet je er wel bij optellen

1/zhttps://t.co/As0dBA3iZK — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) December 15, 2020

Dan komt de totale sterfte uit op ongeveer 0,95% en dat is een record dit jaar.

Met de vergrijzing en de wat langzaam stijgende levensverwachting is een kleine stijging logisch, maar niet deze. Dus er is zeer forse oversterfte dit jaar @thierrybaudet,

Eens?

3/z — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) December 15, 2020

Laat Thierry Baudet dus maar bizarre verhalen over leeuwen en antilopes vertellen tijdens etentjes. Daarin is hij echt veel beter dan rekenen. Dan kunnen de grote mensen zich weer bezighouden met het kritische, maar vooral op feiten beruste, controleren van de macht. Mannen zoals Pieter Omtzigt, dus. Niet jongetjes als Thierry Baudet.