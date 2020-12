Hier heb je je brandhaard: ‘Aantal coronabesmettingen op scholen blijft stijgen’

“Scholen en kinderdagverblijven zijn nog steeds een belangrijke brandhaard voor het coronavirus.” Dat zegt De Telegraaf. Opvallend, want het RIVM en het kabinet leggen de oorzaak voor de corona-stijging juist bij ‘drukke winkelstraten’ en Black Friday. Dat is regelrechte damage control dus.



Tijdens bron- en contactonderzoek van de gezondheidsdiensten wordt gevraagd naar waar mensen zelf denken dat ze besmet zijn geraakt. Bij iets minder dan de helft van de gevallen wordt de thuissituatie, bezoek van vrienden of familie en het werk genoemd. Maar dat betekent niet dat die mensen ook daadwerkelijk daardoor besmet zijn geraakt. En al helemaal niet als de mensen waar ze contact mee hebben gehad ook netjes thuis zijn gebleven en op hun contactmomenten hebben gelet.

Waar ze echter geen controle over hebben, en dit is misschien wel hun blinde vlek, zijn de scholen en de kinderopvang. Scholieren en kinderen die zelf geen symptomen laten zien, maar dus wel besmet kunnen zijn, worden dan niet als mogelijke oorzaak genoemd.

En nu blijkt het inderdaad dat er verrassend veel scholieren, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en opvangmedewerkers besmet zijn geraakt. Met name bij tieners wordt het virus relatief vaak vastgesteld. Dat is ook de reden dat het Outbreak Management Team de kerstvakantie wil verlengen.

Thuis blijven heeft dus geen enkele zin als je kinderen naar de kinderopvang gaan of jongeren in huis hebt die dagelijks naar school gaan. Vroeg of laat nemen die het virus mee naar huis en besmetten zo de rest van het gezin. De leden van dat gezin laten zich dan testen en spreken hun vermoedens uit. ‘Oh misschien kwam het door de supermarkt’ of ‘laatst kwam een vriend(in) langs’. Die zullen de link zelf niet snel leggen bij hun eigen kind, vooral als hij/zij geen symptomen heeft.

Dat biedt het RIVM en het kabinet de mogelijkheid om weer af te gaan op de papieren werkelijkheid en de (foutieve) data die ze wél hebben ontvangen. En dus gooien ze het lekker op het ‘onverantwoorde’ gedrag van de dagjesmensen en de Black Friday-shoppers. Dat zal heus wel hebben bijgedragen aan het aantal besmettingen, maar volgens mij valt dat in het niet bij het effect dat het openhouden van de scholen en kinderopvang heeft gehad.