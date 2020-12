Hilarisch! Progressieve Amsterdamse bestuurders en inwoners vinden eigen bestuur rampzalig

Amsterdamse bestuurders, politici, ambtenaren én inwoners vinden allemaal dat het Amsterdamse bestuur niet werkt. Ironisch genoeg zeggen dus honderden ‘progressieve’ mensen in Amsterdam dat hun eigen progressieve stelsel een complete flop is.

Een evaluatie onder meer dan 500 Amsterdamse ambtenaren, raadsleden, wethouders en stadsdeelcommissieleden pakte anders uit dan iedereen had verwacht. Dit is niet bepaald een ‘Wij van WC-eend’-conclusie. 74% van de respondenten is namelijk niet te spreken over de gang van zaken bij het Amsterdamse bestuur.

Driekwart van de mensen is van mening dat het huidige bestuurlijke stelsel niet goed uit te leggen is aan de Amsterdamse inwoners. Twee derde (65%) van de respondenten is ontevreden over de huidige manier van werken. Oftewel de progressieve elite van Amsterdam is niet te spreken over het eigen stelsel wat ze hebben gecreëerd.

‘Wat de gemeente nu doet volgens de deelnemers, is winkelen in de input die zij krijgt om vervolgens een eigen plan te kunnen volgen, inspraak dusdanig laat organiseren dat het plan er eigenlijk al ligt of dat zelfs de besluiten al genomen zijn op het moment dat inspraak plaatsvindt,’

De onderzoekers van bureau Necker van Naem concluderen dat het Amsterdamse bureau regeert als een stel aristocraten, hun wil is wet. Nu is deze uitslag niet compleet verrassend, al jaren neemt de kritiek toe op de bestuurlijke elite in Amsterdam. De afgelopen tijd onder Halsema is de kritiek alleen maar in een stroomversnelling beland. Niet gek als je van die communistische wethouders hebt zoals Rutger Groot Wassink.