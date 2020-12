Horecaondernemer uit harde kritiek op schurkenkabinet Rutte: ‘Probleemveroorzakers laat je nu oplossing bedenken’

Horecaondernemer Won Yip uit vlijmscherpe kritiek op het kabinet Rutte maar op de gehele gang van zaken in de Nederlandse politiek. De mensen die de problemen veroorzaken in Nederland zijn dezelfde mensen die ook met de oplossingen komen, dit is volgens Yip niet normaal. Ieder goed werkend bedrijf zorgt ervoor dat de probleemveroorzakers weg worden gewerkt. Dit gebeurt niet in de Nederlandse politiek.

Het zelfreinigend vermogen ontbreekt in de Nederlandse politiek. Iedereen beschermt elkaar, en wanneer er mensen ter verantwoording moeten worden geroepen, dan is iedereen het ineens vergeten – *kuch Rutte & Asscher.

Goedemorgen pic.twitter.com/OIWKOI6o7b — Tweep des Vaderlands 2021 (@DevliegerErik) December 27, 2020

Als het aan horecaondernemer Yip ligt mogen ze allemaal opstappen: het kabinet, de gehele Tweede Kamer – ja, ook zij hebben gefaald volgens Yip – en de betrokken rechters. Op de vraag wie al deze mensen dan moeten gaan vervangen antwoordt hij: de competente mensen staan vanzelf wel op om ze te vervangen.

Yip heeft natuurlijk volkomen gelijk, niet alleen in de toeslagenaffaire maar ook in de vervolging van Wilders en het Groningse gasdilemma wordt keer op keer duidelijk dat we al jaren te maken hebben met een bestuurlijke elite die vuile spelletjes spelen.

Een grote schoonmaak is dan ook wat de Nederlandse politiek goed kan gebruiken. De hele bestuurlijke kliek loopt op dit moment elkaar alleen maar uit het vuur te houden. Opstappen, en nooit meer terugkeren, zou het beste zijn.