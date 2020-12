Ja ja… GroenLinks-moslima heeft “nooit iets gemerkt” van enge clubs gelieerd aan Femyso

Kandidaat-Kamerlid voor GroenLinks Kauthar Bouchallikht heeft nooit iets gemerkt van enge clubs waar haar vorige organisatie Femyso aan gelieerd is. Margriet van der Linden gelooft haar op haar woord en vraagt in haar programma Dit is M. vooral niet te ver door.

Kijk toch eens, wat een zaligheid:

.@Kauthar_ legt uit hoe het zit met Femyso. ‘’Heeft dit dan écht niks te maken met andere enge clubs? Nee, ik heb daar nooit iets van gemerkt in mijn werk. ''#ditisM pic.twitter.com/ln8FLGA6mR — Margriet van der Linden (@dit_is_M) December 1, 2020

Voor wie echt geïnteresseerd is in hoe blind die Bouchallikht dan wel moet zijn geweest, kijk hier eens even naar. Het kan gewoonweg niet dat ze daar niets van heeft gemerkt. Dat blijkt ook wel uit deze tweet:

Eind 2015 woonde je een congres (waar vrouwen en mannen gescheiden werden) bij en poseerde je met omstreden haatprediker @hakimquick.#ditism pic.twitter.com/xr9cnWeE5t — Terreur & Crime Nieuws (@DreigingNL) December 1, 2020

Er is inmiddels zóveel over haar achtergrond en die van Femyso bekend dat het haast wel te voorspellen is wat er de komende jaren uit haar mond zal gaan komen. Natuurlijk zal ze wat gaan preken over klimaatverandering en een beetje GroenLinksig doen, maar binnen de kortste keren zal ze waarschijnlijk de weg vrijmaken voor een radicale vorm van de islam. Niet door direct voor sharia te pleiten of dat soort fratsen, maar via termen als ‘gelijkwaardigheid’, ‘islamofobie’ en mensenrechten.

En om de verdenking nog wat meer kracht bij te zetten, kijk dit. Ze is in ieder geval al haar verleden aan het schoonpoetsen. Zomaar zonder reden natuurlijk:

GroenLinks heeft echt wel een probleem binnengehaald. Het wordt interessant om te zien hoe lang links Nederland dit zal gaan blijven verdedigen of ontkennen.