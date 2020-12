Jaap van Dissel speelt dictatortje: in de toekomst sneller lockdowns bij oplopende besmettingen

De directeur van het RIVM – ik heb het natuurlijk over de abominabele en vooral incompetente Jaap van Dissel – heeft een boodschap voor het Nederlandse volk: als gezondheidsdictator heeft hij besloten dat de ‘corona-signaalwaarden’ naar beneden te zetten. Dit houdt in dat er bij een nieuwe coronagolf eerder zal worden ingegrepen met strenge maatregelen.

“De signaalwaarden gaan naar beneden, zodat je eerder overgaat op strengere maatregelen. Nu bleken die waarden toch uit te nodigen om steeds verder op te rekken,” aldus Van Dissel in gesprek met het Algemeen Dagblad. Daar voegt hij aan toe dat er dit keer niet te langzaam was ingegrepen in zijn ogen… maar dat ze de volgende keer dus wel eerder met de zweep erover gaan.

Ah ja. We hebben het niet verkeerd gedaan, maar we doen het de volgende keer wel anders! Sure, Jaap.

Natuurlijk.

Volstrekt onzinnig, maar het is ook nog eens levensgevaarlijk. Letterlijk. Lockdowns maken economieën en dus samenleving helemaal kapot. Zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie heeft landen al gewaarschuwd om lockdowns niet zo gretig in te zetten.

“Wij van de Wereldgezondheidsorganisatie moedigen landen niet aan om lockdowns in te zetten als primair middel tegen dit virus,” aldus WHO-vertegenwoordiger David Nabarro: “Het enige moment waarop wij geloven dat een lockdown gerechtvaardigd kan zijn is om tijd te kopen zodat je kan reorganiseren, hergroeperen, je voorraden op orde kunt krijgen, je zorgpersoneel kan beschermen bij uitputting, maar we doen het liever echt niet.”

De reden dat de Wereldgezondheidsorganisatie zo kritisch is over lockdowns? “Lockdowns hebben één gevolg dat je nooit mag minimaliseren, en dat is dat ze arme mensen nóg armer maken.” “Kijk naar wat er gebeurd is met de toerisme-industrie op de Caribische Eilanden,” zei Nabarro vervolgens. “Kijk naar wat er gebeurd is met kleine boeren wereldwijd. Kijk naar wat er gebeurd is met de wereldwijde armoede. Het lijkt erop dat we volgend jaar mogelijk een verdubbeling van de armoede hebben. En we worden volgend jaar mogelijk geconfronteerd met tenminste een verdubbeling van het aantal kinderen met ondervoeding.”

Woorden die Jaap van Dissel ter harte zou mogen nemen. Maar dat doet hij niet. In plaats daarvan gedraagt hij zich als een gestoorde gek die zich helemaal blind staart op ‘coronacijfers.’ Hij en al die kleine gezondheidsdictatortjes in Nederland mogen dan denken dat alles over corona gaat, maar wij normale mensen weten beter. Er is ook armoede. En honger. Door met ‘strenge maatregelen’ te komen zorgen types als Van Dissel ervoor dat de armoede hand over hand toeneemt, zowel in Nederland maar ook in andere landen (omdat wij daar niet meer op vakantie gaan en zij minder naar ons exporteren).

Harde lockdowns die weken duren zijn onmenselijk en veroorzaken meer leed dan ze zogenaamd moeten voorkomen. Maar Van Dissel lijkt niet bij machte te zijn dat te kunnen begrijpen. Catastrofaal!

We hebben behoefte aan mensen die oog hebben voor álle facetten van het leven, niet alleen voor het c-woord. Daarom zeg ik, weg met lockdowns én weg met Jaap van Dissel!