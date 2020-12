Ka-ching! Trump ontvangt $290.000 van pornoster Stormy Daniels na totaal geflopte lasterzaak: ‘Juridische kosten!’

Pornoster Stormy Daniels heeft een bijzonder hoge rekening gekregen van een Amerikaanse rechter. Zij moet namelijk de kosten betalen die Donald Trump gemaakt heeft in een rechtszaak die zij tegen hem had aangespannen. Het gaat om maar liefst 290.000 dollar.

Zo, dat hakt erin! Pornoactrice Stormy Daniels mag maar liefst een kwart miljoen dollar gaan betalen aan president Trump, omdat ze van hem verloor in de rechtszaal.

Daniels kwam de afgelopen jaren in het nieuws omdat ze stelde dat ze ooit een affaire had met Donald Trump. Toen hij nog ‘gewoon’ presentator was van The Apprentice en zakenman hing ze dat niet aan de grote klok, maar toen de Republikein de politiek in ging vond ze het opeens wél heel relevant dat iedereen het wist. Natuurlijk eerst en vooral omdat dit haar bekendheid en dus geld opleverde… Maar ja, wat verwacht je dan van een pornoster?

Hoe dan ook, in de tussentijd hebben de twee kampen al tijden een paar rechtszaken jegens elkaar lopen. In één van die zaken is nu een uitspraak gedaan. Het gaat om een lasterzaak. Trump had namelijk getweet dat Daniels’ tekening van een zogenaamde “bedreiger” je reinste onzin was. Fraude. Oplichterij.

A sketch years later about a nonexistent man. A total con job, playing the Fake News Media for Fools (but they know it)! https://t.co/9Is7mHBFda — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018

Daniels vond dat niet kunnen en klaagde hem dus aan. Iets met smaad en laster. Maar helaas voor haar heeft ze die zaak verloren. De rechter oordeelde namelijk dat ‒ heel schokkend! ‒ de tweet van Trump onder de vrijheid van meningsuiting valt (this is my shocked face), een recht dat in Amerika nog steeds beschermd wordt.

Nu gaan we zien wat er natuurlijk gebeurt met de zaak over de 130.000 dollar die zij ontvangen heeft van Team Trump. Naar eigen zeggen kreeg ze die om haar mond te houden over hun affaire, maar volgens Trump betaalde hij haar om af te zijn van haar “valse en afperserige” uitspraken (en dreigementen).

Wat het geval ook is, het moge duidelijk zijn dat de betaling niet het gewenste effect heeft gehad. Want mevrouw Daniels wil meer, meer, meer. Zeker nu ze een gloednieuwe rekening van bijna driehonderdduizend dollar te betalen heeft.