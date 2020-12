Kabinet durft ineens daadkracht te tonen: ‘snelle’ compensatie duizenden ouders toeslagenaffaire

Het kabinet lijkt te hebben geluisterd naar het advies uit het vorige artikel over dit onderwerp, want er lijkt nu inderdaad een ‘snelle’ compensatie aan te komen voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Volstrekt belachelijk dat het zo lang heeft moeten duren, maar wel fijn dat er ein-de-lijk schot in de zaak lijkt te zitten.

Ik ben natuurlijk hartstikke blij voor de gedupeerden dat er nu echt wat staat te gebeuren. Maar tegelijkertijd voelt het zo ontzettend wrang dat dit kennelijk pas kan op het moment dat er koppen dreigen te rollen. De kopstukken die hiervoor verantwoordelijk zijn, moesten echt in een hoek worden gedrukt voordat het staatsapparaat in beweging komt. Die duizenden gedupeerden hebben een kleine overwinning te pakken, maar voor de democratische rechtstaat is dit echt niet iets om trots op te zijn.

Zoals het er nu uitziet gaat het kabinet zo’n 9.000 gedupeerden een “snelle compensatie” geven, een beetje zoals het vangnet dat voor de ondernemers is opgesteld in verband met de pandemie. Gewoon in één keer een flinke smak geld overmaken en daarna kijken of er nog meer overgemaakt moet worden of dat er teveel is overgemaakt. En dat laatste zal wel niet, want voor het overgrote deel van de gedupeerden kon het wel eens gaan om honderdduizenden euro’s aan compensatie en schadevergoeding. Mocht het tóch zo zijn dat ze teveel hebben ontvangen, dan hebben ze zelfs ‘geluk’, want het zal niet worden teruggevorderd. Dat zegt parlementair verslaggever voor RTL Nieuws Roel Schreinemachers.