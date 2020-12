Kansloze drillrapkansenparel veroorzaakte steekpartij in Amsterdamse supermarkt: ‘Gepackt en gecheft!’

Een medewerker van een Amsterdamse Albert Heijn was neergestoken tijdens zijn werkdienst. De politie zocht haastig naar tips en nieuws rondom dit incident: al gauw bleek dat het ging om een drillrapruzie. Met man en macht probeert men in Amsterdam een clash te voorkomen tussen twee rivaliserende drillrapgroepen.

Het is een zorgelijke ontwikkeling in Nederland: de drillrapvetes. Groepen van ‘drillrappers’ die gewapende conflicten met elkaar uitvechten. Het meest treurige van allemaal is dat het vaak gaat om rivaliserende pubers die besluiten dat ze wapengeweld nodig hebben om hun status te bevestigen.

In Amsterdam was het weer raak vandaag, een 18-jarige medewerker werd tijdens zijn werkdienst in de supermarkt neergestoken en ligt met zwaar letsel in het ziekenhuis. Diverse bronnen melden dat de jongen nauwe banden heeft met de drillrapgroep KSB. De vermoedelijke dader, die de jongen in zijn nek stak, is lid van de groep FOG. Op gaan de groepen gewoon door, of scheppen ze zelfs op over de moordpoging op de vakkenvuller:

“Op straat en op sociale media zoals Snapchat en Instagram gaan de bedreigingen, beledigingen en intimidaties door. Dinsdagavond werden volop reacties gepost waarin werd verwezen naar het slachtoffer (‘Denna’), dat in de middag tussen het winkelpubliek in de supermarkt zou zijn ‘gepackt’ en ‘gecheft’ door iemand uit het kamp van FOG, die hem ‘5 keer’ in zijn nek zou hebben gestoken. “

Vrienden van het slachtoffer zijn nu woedend op de actie, want de jongen kon zich op geen enkel moment verdedigen. Hij kan namelijk geen mes dragen tijdens zijn werkdienst. De politie in Amsterdam Zuidoost werkt nauw samen met jongerenwerkers uit de wijk, zij proberen nu met man en macht een escalatie tussen beide groepen te voorkomen.

Een jaar geleden is het al een keer flink misgegaan tussen beide groepen, toen overleed er een jongen van 18 tijdens een gevecht tussen beide groepen.

Het is bizar om te denken dat we in vrij korte tijd dit fenomeen hebben zien opkomen in Nederland. Het lijkt erop dat we in Nederland te maken hebben met Amerikaanse gangstertaferelen. Groepen ‘rappers’ die elkaar als de vijand zien en menen dat ze recht hebben op een bepaalde ‘buurt.’

Voor jongerenwerkers en de politie is dit dan ook met recht een hoofdpijndossier, want het gaat niet enkel om jongeren die elkaar met de vuisten bevechten. Nee, het is zo geëscaleerd in Nederland dat groepen idiote pubers elkaar al met grote kapmessen en vuurwapens aanvallen. Wie roept dit tuig een halt toe?!