Kies verpakkingsmateriaal dat bij jouw producten past

Als je een webshop hebt, dan heb je vast veel bestellingen. Want het online shoppen wordt steeds populairder. Als je veel pakketjes verstuurd wil je natuurlijk dat de pakketjes heel aankomen bij het afleveradres. Het kost namelijk onnodig veel tijd en misschien zelfs geld om nieuwe pakketjes te versturen en het te regelen met de klant. Daarnaast wil je graag je klanten tevreden houden zodat ze vaker wat bij jou bestellen. Een van de belangrijkste dingen is het verpakkingsmateriaal. Als dit stevig en goed is, kan het haast niet mis gaan. Wil je meer weten over het verschillende verpakkingsmateriaal en hoe jij de producten het beste kan beschermen? Lees dan snel verder! Wij vertellen hier namelijk meer over.

Golfkarton

Golfkarton is een verpakkingsmateriaal om je producten extra te beschermen. Op deze manier weet je zeker dat de producten veilig aan komen op bestemming. Golfkarton is een zeer flexibel product, waardoor je het gemakkelijk om de producten heen kan binden, of er tussen kan stoppen, zodat het niet meer glijd in de doos. Daarnaast is het zeer gemakkelijk mee te geven met het oud papier en het is makkelijk te verwerken.

Opvulling

Er zijn verschillende soorten opvulmaterialen, maar we gaan het eerst hebben over papieren opvulmateriaal. Dit materiaal is makkelijk op te scheuren en is dus ideaal om tussen de producten te stoppen, hierdoor bewegen de producten een stuk minder en komen ze heel aan. Dit opvul materiaal wordt voornamelijk gebruikt voor kleine en middelgrote pakketten. Als je materiaal wilt wat milieuvriendelijk is kom je uit bij de zogeheten chips, dit zijn kleine witten schuimpjes die gemaakt zijn van zetmeel. Omdat dit kleine delen zijn is het gemakkelijk in gebruik, de dozen zijn namelijk zo gevuld en de producten zijn beschermt. De laatste opvulling waar we het over gaan hebben is noppenfolie. Dit opvulmateriaal klinkt je vast bekend in de oren. Dit is zacht materiaal waardoor het ideaal is om glaswerk, meubels, schilderijen, aardewerk etc. te vervoeren. Noppenfolie heeft namelijk een isolerende werking en daarnaast is het zeer flexibel.

Rotimshop

Nieuwsgierig geworden naar verschillend verpakkingsmateriaal? Neem dan eens een kijkje op de website van Rotimshop. Deze partij heeft verschillend verpakkingsmateriaal die jij helemaal naar jouw wensen kan maken. Zo kan je een logo laten bedrukken voor meer naamsbekendheid en kiezen uit verschillende kleuren. Op deze manier heb jij verpakkingsmateriaal die helemaal bij jouw bedrijf past! Meer informatie nodig? Neem een kijkje op de website of neem gerust contact op met de klantenservice.