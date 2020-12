Laatste vlucht uit VK blijkt bomvol coronapassagiers te zitten, dus zéér terecht dat vluchtroutes gesloten worden!

Een deel van de vliegtuigpassagiers uit Groot-Brittannië dat nog net in Duitsland mochten landen, is besmet met het coronavirus. Of het om de nieuwe variant gaat is nog onduidelijk, maar het laat wel zien dat de Europese landen er goed aan doen om het eiland volledig te isoleren.

Nederland was voor de verandering een keer het eerste Europese land dat de grenzen sloot met Groot-Brittannië en dat blijkt nu maar goed ook. Het coronavirus kruipt waar het niet gaan kan. En nu er een veel besmettelijkere variant is opgedoken, is het absoluut noodzakelijk om keihard op de rem trappen.

Het probleem is namelijk niet zo zeer dat het virus niet zo dodelijk is, maar dat het virus binnen de kortste keren nóg een paar keer kan muteren. De mutatie die in Groot-Brittannië is opgedoken is, voor zover bekend, niet veel dodelijker dan het origineel. Maar als het zó vaak kan overspringen en mensen blijft besmetten, dan is het slechts een kwestie van tijd voor er een variant opduikt die een gevaarlijke eigenschap heeft ontwikkeld.

Dat zou kunnen betekenen dat er een dodelijkere variant ontstaat, maar wellicht is het ook mogelijk dat er een variant ontstaat waar de vaccins van nu niet of onvoldoende tegen bestand blijken te zijn. Dan zit je met de gebakken peren!

Ik ben dus zelf ook absoluut niet blij met de genomen maatregelen voor zo’n ‘virus op steroïden’, maar Covid-19 is ook niet het echte probleem. Het gaat erom wat Covid-19 en de gemuteerde variant wellicht zouden kúnnen worden. Ik weet dat dat volstrekt onvoorspelbaar is en dat de kans klein is dat het virus zich op zo’n manier muteert, maar bedenk wel dat bij iedere besmetting die kans wel alleen maar toeneemt. Dan is het geen kwestie meer van kans, maar van tijd. Helemaal gezien de grote hoeveelheid mensen die overal ter wereld nog dagelijks besmet raken.