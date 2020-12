LMAO! Knettergekke vakbonden willen ‘oud en nieuw in de zomer vieren, compleet met vuurwerk!’

Als je wil weten hoe gek we ons laten maken door de coronazotheid hoef je alleen maar even dit artikel te lezen. VCP, de koepel van vakverenigingen met vakbonden uit de veiligheidssector, wil namelijk dat het kabinet iedereen vertelt dat we in de zomer alsnog op grootse wijze het nieuwe jaar mogen inluiden. Compleet met vuurwerk.

Het is ronduit lachwekkend, maar blijkbaar denken vakbonden als politiebond ACP, de Gezamenlijke Officieren Verenigingen en ambtenarenvakbond CMHF dat wij Nederlanders beter door “de moeilijkste periode van de crisis” kunnen komen als het kabinet ons belooft dat we in de zomer alsnog groots Oud en Nieuw mogen vieren. Want, zo zegt CMHF-voorzitter en oud marineman Marc de Natris, zo houden we de moed erin:

Wanneer het lukt de coronapandemie de kop in te drukken, moet er eind juni een groot uitgesteld oud en nieuw komen, compleet met vuurwerk… „Wat zou het mooi zijn als we in het komende bijzondere jaar niet het begin maar de midterm op 30 juni of 1 juli samen zouden kunnen vieren. Een zomerfeest, al dan niet met vuurwerk, waarin we de boze coronageesten verjagen. Het zou een mooi vooruitzicht kunnen zijn in de donkere dagen rond de kerst”, legt de preses uit.

Hoe gestoord zijn we eigenlijk dat we dit serieus moeten nemen, zo’n achterlijk voorstel, en dat de grootste krant van Nederland er zelfs redelijk positief over schrijft? Ongelooflijk.

Luister: het is maar één keer in het jaar oud en nieuw. Het idee dat we die dag/nacht niet met familie mogen vieren is totaal geschift. Ja, het coronavirus is serieus, maar het is niet een tweede pest, of zelfs maar een tweede Spaanse griep. Als De Natris echt wat wil toevoegen aan het debat moet hij het kabinet oproepen om mensen te vertellen dat het nieuwe jaar natuurlijk gevierd kan worden ‒ maar op kleine schaal en in besloten kring.

Maar nee. In plaats daarvan gaat hij feitelijk mee in al die gekte en wil hij de gestoorde tijden waarin wij leven nóg gekker maken door oud en nieuw letterlijk naar het midden van het jaar te verplaatsen. Zelfs in 1984 van George Orwell deden ze dat niet.

Zout op met dit soort gedoe. In plaats van helemaal door te draaien lijkt het míj́ verstandig als we even pas op de plaats maken, diep ademhalen, beseffen én accepteren dat er nou eenmaal virussen zijn in de wereld en dat we ‒ oh nee! ‒ uiteindelijk allemaal doodgaan (dat komt hoop ik niet als brekend nieuws voor u). Tenslotte hoop ik dat we snel met een beleid komen waarmee we zwakken en ouderen beschermen terwijl de rest van de maatschappij vrijgelaten wordt om nieuwjaar te op de manier waarop ze willen. Dát zou pas vuurwerkwaardig zijn.

Volg mij op Twitter en op Parler.