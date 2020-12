Lockdown in Nederland? Geen probleem: Nederlandse kerstinkopen worden nu in Antwerpen gedaan

Een lockdown houdt zeker niet iedere Nederland thuis, sommige Nederlanders willen per se hun kerstinkopen fysiek doen. Om toch lekker te kunnen winkelen maken ze een ritje naar onze zuiderburen, de Belgen worden nu lastiggevallen door de Nederlandse kerstinkopers.





,,We hebben onze ouders niet durven vertellen dat we in Antwerpen zouden gaan shoppen. Ze zouden dat niet zo leuk vinden, denken we.”

Ik denk dat meer Nederlanders er wel zo over denken, mensen die niet al te vrolijk worden van het nieuws dat er nog steeds groepen Nederlanders zijn die proberen de lockdownregelgeving te omzeilen.

,,We hebben de oproep van premier Mark Rutte om thuis te blijven gehoord. En eigenlijk heeft hij gelijk”, zeggen ze. ,,Maar we hadden echt dringend spullen van Primark nodig. Zij hebben geen webwinkel en bij ons is alles gesloten. Antwerpen is trouwens maar een dik uurtje rijden. Of we dan niet bang zijn om besmet te geraken? Niet echt. We hebben het coronavirus allebei net achter de rug.”

Wat kan er nu zo dringend zijn dat je iets nodig hebt van de Primark? Spotgoedkope kleding, gemaakt door kinderhanden, kan je ook online vinden….

Toch is dit de instelling van veel Nederlanders, als er geen vertier te vinden valt in Nederland gaan ze het vertier maar opzoeken in het buitenland. Tijdens de eerste golf had België de grens met Nederland gesloten, op dit moment is vrij verkeer nog mogelijk, en mensen maken daar dus gebruik van.