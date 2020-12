Maak je website sneller met deze tips!

Snelheid is erg relevant als het gaat om de succesvolheid van jouw website. Laadsnelheid optimalisatie moet niet vergeten worden tussen alle taken die je als ondernemer hebt. Je website moet goed vindbaar zijn is een van de succesfactoren van een goede website. Als je website een snelle laadtijd heeft, zal dat de Google ranking van je website verbeteren. Dat ie precies wat je nodig hebt voor een goede vindbaarheid. Oké, laadsnelheid is dus belangrijk, maar hoe kun je er zelf nou voor zorgen dat de laadsnelheid van jouw website verbeterd wordt? Wij raden je aan om je te verdiepen in goede webhosting, zoals een Magento 2 hosting of Shopware hosting. In deze blog geven gaan we je een aantal tips geven, zodat jouw website goed kan doorgroeien. Lees dus snel verder.

1. Browser caching

Dit is de sleutel naar een succesvolle snelheid. Als je er nog nooit van hebt gehoord, kan dit een ingewikkeld begrip lijken. Daarom leggen we je het in het kort uit. Gaat de gebruiker voor de eerste keer naar jouw domein, dan moet de server eerst alles binnenhalen. Dit kost tijd. Door browser caching in te stellen, zorg je ervoor dat dit niet meer nodig is bij een tweede keer dat de gebruiker naar jouw site gaat. Dit scheelt erg veel laadtijd.

2. De grootte van afbeeldingen

Mooie foto’s van kwaliteit zijn super om te zien, maar het kan je ook tegen gaan werken. Staan er veel afbeeldingen op jouw website die een aardig grootte hebben aan GB’s, dan neemt dit veel ruimte in beslag van jouw domein. Het resultaat hiervan is een vertraagde site. Dat wil je niet, maar gelukkig zijn erg veel online tools waarbij je de afbeeldingsgrootte gemakkelijk kunt aanpassen.

3. Goeie webhosting

Zoals we al eerder zeiden is webhosting is ook een punt dat veel invloed heeft op de laadsnelheid van jouw website. De beste uitleg van hosting is: het lenen van een externe server, die ervoor zorgt dat de opslagcapaciteit en het werkgeheugen beter zullen werken. Dit is dus voordelig voor de laadsnelheid van jouw domein. Er zijn verschillende partijen die dit aanbieden. Een partij die wij aanraden is Hipex, zij zetten ook nog eens jouw onlineveiligheid op één.

Dit waren onze tips voor het verbeteren van de laadsnelheid van jouw domein. Als je deze tips goed toepast zal je zeker een groot verschil gaan zien, in jouw resultaten!