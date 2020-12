“Met Hugo wordt het niks!” — CDA staat op instorten door falende coronaminister

Heel veel CDA’ers zijn totaal niet te spreken over Hugo de Jonge. Als minister maakt hij er zo’n grote puinhoop van, aldus CDA’ers zelf, dat een goed verkiezingsresultaat met hem als lijstttrekker vrijwel onmogelijk is.

De laatste dagen is er veel gezegd en geschreven over de leiderschapspositie van Thierry Baudet bij Forum voor Democratie. Heel interessant allemaal. Maar daardoor is de interne ruzie bij een andere partij, het CDA, helaas onbelicht gebleven. Want CDA’ers staan óók op het punt te rebelleren. Dit omdat zij denken dat hun partij de ondergang tegemoet gaat als Hugo de Jonge lijsttrekker is en blijft.

“We gaan op het ravijn af,” voorspelt “een hooggeplaatste CDA’er aan De Telegraaf. Hein Pieper, de voormalig voorzitter van de machtige afdeling Overijssel, vraagt zich soms af of De Jonge het wel volhoudt tot de verkiezingen. “Die spanning is er wel. Ik denk soms: jongen, wat heb je veel te verstouwen,” aldus Pieper.

Bij ‘prominenten’ is er ook veel onrust. Wopke Hoekstra, Mona Keijzer, Ank Bijleveld en zelfs Ferd Grapperhaus vinden dat De Jonge veel te veel bezig is met ziektecijfers, en veel te weinig met zaken als de economische gevolgen van het beleid. Als zij kritiek uiten wordt dat onmiddellijk gezien als “een gebrek aan loyaliteit.”

Eén zo’n prominent laat weten aan De Telegraaf dat het niet alleen om het coronabeleid draait. Zijn kritiek (en dat van veel anderen) is dat De Jonge “te weinig leiderschap toont om de verschillende kampen te verbinden.”

Ja, zegt een “voormalig stemmenkanon” (aldus de krant voor wakker Nederland), er is een Hugo-kamp. Maar er is ook een (even groot ongeveer) Pieter (Omtzigt)-Kamp. En dan het grootste probleem: “Twee derde is van het Wopke-kamp.” Ja, Wopke Hoekstra is populairder onder CDA’ers dan De Jonge. Veel CDA’ers hadden gewild dat hij de nieuwe lijsttrekker was, niet Hugo de Jonge.

Een “actief en ervaren partijlid” aan het Binnenhof zegt hilarisch genoeg dat er niets meer aan is bij zijn partij. Dat het doodstil is, zelfs in appgroepjes. Alleen als het CDA toevallig een zeteltje stijgt in de peilingen is er even feest. Daarna: doodse stilte. Want niemand ziet dit CDA — het CDA van Hugo de Jonge — zitten.

Nou ja, niemand behalve Hugo de Jonge zelf.

Zoals een “partijprominent uit de regio” het verwoordt: “Met Hugo wordt het niks. Hij bedoelt het goed, maar met hem wordt het met het CDA deze verkiezingen niks.”

De Telegraaf houdt zelfs ernstig rekening met een “partijrevolutie,” zeker als de peilingen zo slecht blijven als ze nu zijn. Want nee, het CDA staat er bepaald niet florisant voor. De VVD doet het nog steeds ongelooflijk goed met Mark Rutte, maar de christendemocraten slagen er op één of andere manier maar niet in een electorale comeback te maken. Sterker nog, met De Jonge als leider is het alleen maar sléchter gegaan.

Zo gek dat je hier niets over leest bij andere media he? Ze waren allemaal obsessief bezig met de problemen bij FVD, maar behalve De Telegraaf vinden ze het blijkbaar volstrekt niet relevant dat de bom op barsten staat bij het CDA. Gek. Je zou bijna denken dat ze puur en alleen gedreven worden door ideologische motieven.