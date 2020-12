Morgen extra crisisberaad, kabinet gaat hard op de rem trappen

Vandaag was er al een extra ingelast Catshuisberaad en werd er al druk gespeculeerd over een mogelijke strengere lockdown. Nu blijkt er morgen nóg een extra crisisberaad te zijn ingelast. “De maatregelen zullen ingrijpend zijn”, verwacht politiek verslaggever Xander van der Wulp. “Geen tijd te verliezen, lijkt het. Riemen vast!”

Het is overduidelijk dat we mentaal alvast worden voorbereid op de klap die komen gaat. Dikke kans dat een groot aantal ‘niet-essentiële’ winkels de deuren tijdelijk zullen moeten sluiten. Als je naar het aantal besmettingen kijkt dan kan het haast niet anders dan dat er gewoon keihard moet worden ingegrepen. Het heeft voor veel winkels echt geen zin om nu nog met allerlei aanpassingen te komen zodat ze wél open kunnen blijven, want het aantal contactmomenten moet gewoon drastisch omlaag.

De vraag is eigenlijk of het alleen bij het sluiten van niet-essentiële winkels blijft, of dat er nog meer maatregelen bij zullen komen. In Duitsland sluiten ze namelijk onder andere ook de scholen vanaf woensdag tot 10 januari. Daar beseft men inmiddels namelijk ook wel dat het tóch brandhaarden zijn en dat besmettingen onder scholieren helemaal niet zo onschuldig zijn als in eerste instantie werd gedacht.

Dit jaar zullen we dus waarschijnlijk behoorlijk beroerd afsluiten. En met een beetje pech beginnen we het nieuwe jaar ook heel slecht. Vooral omdat die vaccins ook pas later beschikbaar zijn dan wenselijk is. Echt waardeloos dit.