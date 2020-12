Mutatie coronavirus opgedoken in Groot-Brittannië: ‘Maatregelen aangescherpt, maar komt het nu ook onze kant op?’

Het leek even beter te gaan in Groot-Brittannië en kerstmis werd zelfs heilig verklaard om het toch gewoon (hetzij beperkt) te kunnen vieren met familie en vrienden. Maar toen dook opeens een zogenoemde mutatie van het coronavirus op bij de Britten. Reden genoeg voor de Britse overheid om de maatregelen halsoverkop verder aan te scherpen…

Tijdens een extra ingelaste persconferentie sprak premier Boris Johnson over het gemuteerde coronavirus binnen het Britse koninkrijk. Om die reden worden de maatregelen verder aangescherpt om te voorkomen dat de mutatie zich verder verspreid binnen de Britse eilanden en de rest van Europa.

Alle niet-essentiële winkels moeten per direct de deuren sluiten, evenals overdekte gelegenheden waar mensen kunnen samenkomen. Het is voorts nog toegestaan om met twee mensen over straat te wandelen. Het klinkt ons inmiddels allemaal bekend in de oren, maar we moeten in dit geval niet vergeten dat Groot-Brittannië juist alweer een tijdje aan het versoepelen was omdat het coronavirus gedeeltelijk steeds meer onder controle leek te zijn.

Nu een mutatie van het virus voet aan het Britse vasteland heeft gezet, gaan alle alarmbellen af en dreigt Groot-Brittannië weer te verschieten in een volledige lockdown.

Britten worden met klem opgeroepen om thuis te blijven, thuis te werken en het is bij wet verboden om nog bij iemand anders te overnachten. Ook niet tijdens de kerstdagen. Buitenlandse reizen worden per direct verboden.

Het zijn harde ingrepen van het kabinet Johnson, maar over het opgedoken gemuteerde coronavirus is dan ook nog weinig bekend, en Johnson durft met zijn halfslachtige optreden in het recente verleden dus ook geen enkel risico meer te nemen. Te hopen is dus dat deze nieuwe variant blijkt mee te vallen. Maar een ding is dus wel al zeker: Kerstmis en Oud en Nieuw zit er voor de Britten eigenlijk niet meer in.

Moeten wij ons in Nederland nu ook zorgen gaan maken over een mutatie van het virus? Vooralsnog niet, maar we weten allemaal dat Groot-Brittannië om de hoek ligt, of je nu reist per boot of trein. Bovendien kwam het oorspronkelijke coronavirus (China) nog van veel verder… Laten we maar hopen op het beste.