Naderende ontslaggolf: ruim twee keer zo veel ontslagaanvragen sinds begin coronacrisis

Economen en andere experts waarschuwden ons hier al langer voor, de naweeën van de eerste lange lockdown in Nederland. Het UWV meldt de eerste negatieve cijfers als: de ontslagcijfers zijn meer dan verdubbeld. Vooral de regio Amsterdam is enorm getroffen, de horeca vangt hardste klap in de regio.





Uit de cijfers van het UWV blijkt dat ontslagaanvragen gigantisch zijn gestegen. Tussen maart en oktober zijn er meer dan 20.000 ontslagen aangevraagd, dit is 2.3 keer zoveel als het voorgaande jaar.

De maand oktober kende een piek dit jaar, met meer dan 4500 aanvragen. En als we kijken naar de toekomst, dan zullen er nog wel enkele zwarte maanden volgen.

De horecasector is het hardst getroffen, met 11% van het aantal ontslagaanvragen. Ook de detailhandel en de zakelijke dienstverlening ondergaan harde klappen.

Om al deze mensen, en de al werkloze mensen, weer aan het werk te helpen heeft het UWV flink wat nieuw personeel aangenomen. 550 uitkeringsdeskundigen en 300 adviseurs zijn er extra aangenomen om mensen te helpen weer aan het werk te kunnen.

De horeca zal de komende tijd nog wel een paar extra harde klappen krijgen. Er is nog steeds veel onduidelijk wat betreft de feestdagen. Waar december normaliter een goede maand is voor de horeca wordt het ditmaal een desastreuze maand.