Nazipraktijken gaan door! Bijstandsmoeder moest 5.000 euro terugbetalen vanwege 20 euro zakgeld aan kids

Als je dacht dat de toeslagenaffaire vreselijk was, nou, dan heb ik nieuws voor je: het wordt nog veel erger als je kijkt naar de manier waarop de overheid omgaat met mensen die in de bijstand zitten. Want nee, het gaat niet alleen om een vrouw die 7.000 euro terug moet betalen omdat haar moeder elke week boodschappen haalt. Zij is geen uitzondering, maar eerder de régel in het door Mark Rutte gerunde Nederland.

Het heeft even geduurd, maar het lijkt erop dat de mainstream media nu dan eindelijk bereid zijn om door te pakken. De NOS komt namelijk met een nieuw artikel waarin uitgelegd wordt dat het soort dictatoriaal gedrag hier boven beschreven veel vaker voorkomt dan je denkt.

Een ultiem voorbeeld is dat van een bijstandsmoeder die 5.000 euro terug moest geven aan de staat omdat haar kinderen elke maand 20 euro zakgeld kregen van haar ex-man. Volgens de autoriteiten was dat “inkomen.” Ze kreeg zelf 100 euro alimentatie per maand, maar dat was bij lange na niet voldoende. ” Het was voor mij een uitdaging om de kosten voor de kinderen te betalen. Voor een fiets, schoolreisjes, kleding, schoolspullen, een computer of een mobiele telefoon had ik geen geld. Voor die uitgaven waren mijn kinderen afhankelijk van mijn ex-man,” legt de vrouw (‘Monique’) uit.

Daarom besloot haar man om haar kinderen voortaan maandelijks 20 tot 30 euro te geven. Dat konden ze dan gebruiken voor basic stuff.

Maar toen de autoriteiten daarachter kwamen gingen ze helemaal los. 20 tot 30 euro extra per maand voor de kinderen? Dat is extra inkomen! Al het geld moest terug worden betaald. In totaal ging het om ongeveer 5.000 euro (want het gebeurde jarenlang). De bijstandsconsulente had zelfs de euvele moed om Monique te vertellen dat ze fraude had gepleegd. Monique: “Ze had echt totaal geen empathisch vermogen.”

Om het “terug te betalen” kreeg Monique vervolgens 100 euro minder bijstand per maand. Uiteindelijk haalde ze haar gram toch nog ‒ ze vocht het besluit aan en kreeg gelijk ‒ maar toen hadden zij en haar gezin al enorm financieel geleden.

Als libertariër ben ik tegen overheidspresentjes ‒ tegen gratis geld gegeven door de staat ‒ en ben ik voor andersoortige oplossingen (aan het werk, vrijwillige donaties van mensen, etc.). Maar de manier waarop de overheid omgaat met bijstandsmoeder is overduidelijk volstrekt onacceptabel. Eerst worden deze vrouwen (met kinderen!) afhankelijk gemaakt van de staat, en daarna worden ze systematisch en bewust financieel de vernieling in geholpen als ze af en toe eens een beetje extra krijgen van iemand.

Dit wordt gewoon een nieuwe controverse á la de toeslagenaffaire: de bijstandsaffaire. Zelfs de NOS geeft toe dat het al tientallen berichten heeft ontvangen van mensen met gelijksoortige verhalen als dat van Monique.

En Mark Rutte? Die blijft gewoon zitten. Met een glimlach op zijn gezicht. Want die man heeft werkelijk nul empathisch vermogen.