Niet alleen de CDA-lijsttrekker verandert, ook de CDA-koers: eindelijk realiteitszin, met meer euroscepsis!

Er waait een verfrissende wind bij het CDA. Die vervangt niet alleen de stuntelige lijsttrekker Hugo de Jonge, maar neemt ook de Europakoers van de partij onder handen. Dat was hard nodig, aldus een enthousiaste Frits Bosch. Hij hoopt dat het in maart resulteert in een zakenkabinet van eurosceptische snit.

Het is nog niet breed opgemerkt, maar is best wel interessant: CDA wil een EU met verschillende snelheden. Het CDA pleit voor ‘kopgroepen’ binnen de EU. Dat zou meer ruimte bieden voor landen en regio’s. Dat wil zeggen een EU waarin niet voor elk onderwerp alle landen moeten meedoen, minder uniformiteit en meer maatwerk. Later kunnen landen die eerst opt-out hadden, toch nog weer meedoen. Het CDA vindt de club van 27 EU-landen te groot voor consensus. Zo is volgens CDA een Noordwest-Europese energiemarkt logischer dan eentje voor alle EU-landen.

CDA: “Het denken en werken met kopgroepen past bij het subsidiariteitsbeginsel dat stelt dat niet altijd Brussel beslist over andere overheden en andere nationale staten.” Hear hear! Daar zullen de regeringen in Polen en Hongarije blij mee zijn! Handen af! Terug in je mand, EU! “Het CDA kiest voor een realistische middenpositie tussen federalistisch D66 en nationalistisch PVV.”

Gefeliciteerd CDA! Eindelijk een greintje realiteitszin. U wilt een germaanse EU en een latijnse EU. Verschillende snelheden heeft natuurlijk wel de nodige consequenties – dat voelt u zelf ook wel. Het betekent nog meer frictie in de euro. Uiteindelijk impliceert het een neuro en zeuro. Uw mastodont dr. Bert de Vries, mede-godfather van de euro, heeft spijt als haren op zijn kale hoofd van die munt. “Hadden we nooit moeten doen,” zegt hij nu. Maar berouw komt altijd na de zonde. Is dit het begin van het einde van de EU, gaan we naar Nexit?

Vele partijen sluiten elkaar al uit over klimaat, vluchtelingen, meritocratie, identiteitspolitiek en daar komt nu de EU bij. We zien aan de rechterkant dat PVV en Forum een Nexit wensen. Dan zien we SP die uit de euro wenst te stappen, en vervolgens VVD, GroenLinks en PvdA die soevereiniteitsoverdracht voorstaan en tenslotte rabiaat-links D66 dat koste wat kost een federaal EU wil.

Het worden buitengewoon interessante verkiezingen in maart volgend jaar! Zakenkabinetje doen?

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.