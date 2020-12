Oeps! Zielige klagers over Paul Cliteur bedenken zich: blaas onderzoek af, ‘hij is geen antisemiet’

Het zijn echt een zielig stelletje zeurpieten, de ‘promovenda’ die naar GeenStijl gelekt hebben in een poging om Thierry Baudet pootje te lichten. Daarbij namen ze Cliteur ook mee, maar dat hadden ze vooraf blijkbaar niet zo ingeschat. En dus doen ze nu snel een stapje terug. Na hem neer te hebben gezet als een goedprater van jodenhaat willen ze nu dat de Universiteit Leiden Cliteurs afdeling met rust laat.

De vier ‘academici’ op basis van wiens roddels, achterklap, en gezeur GeenStijl een zeer ranzig verhaal publiceerde over Baudet én Cliteur, hebben een brief geschreven waarin ze de universiteit oproepen het onderzoek naar Cliteur en diens afdeling (van dertig man) te staken. Die brief is — schokkend, ahem — in handen van De Telegraaf.

In een brief, die is ondertekend door de arabisten David Suurland en Machteld Allan, politicologe Machteld Zee en filosoof en politicoloog Yoram Stein, schrijven zij dat hiervoor geen rechtvaardiging is.

En:

“Laten wij ons duidelijk uitspreken: wij verwijten professor Cliteur geen antisemitische sympathieën of uitingen. Wij vinden het belangrijk om dit te benadrukken: dat is niet de professor Cliteur die wij kennen en van zulke sympathieën is nimmer gebleken. Wat wij Paul Cliteur aanrekenen is dat hij in zijn rol als senator van het Forum voor Democratie en als vertrouweling van dhr. Baudet binnen het Forum voor Democratie herhaaldelijk is gewaarschuwd voor antisemitische sympathieën en uitingen bij zijn partijleider en dat Cliteur, voor zover wij kunnen zien, met deze kennis niets heeft gedaan.”

De opstellers van de brief zeggen te hopen dat “het onderzoek snel van de baan is.” Waar zij om riepen in verband met Cliteur was een onderzoek naar zijn “stilzwijgen,” niet naar mogelijke antisemitische opvattingen van de man zelf, laat staan van zijn hele afdelng.

De universiteit heeft alleen een ontvangstbevestiging afgegeven.

Het zal wel. Volgens mij proberen deze typetjes hun handen nu gewoon in onschuld te wassen. Stuk voor stuk hebben ze gelekt naar GeenStijl, uitspraken uit hun verband gerukt, en gedaan alsof Cliteur een extreme wegkijker is die allerlei soorten jodenhaat tolereert. Maar nu het serieus wordt roepen ze opeens dat het allemaal veel te ver gaat.

Dieptriest. Iedereen zag dit aankomen.

Je zou bijna zeggen: Als er een onderzoek naar iemand moet komen, dan moet een deel daarvan gewijd worden aan het gedrag en de beweegredenen van de vier lekkers/klagers. Want dat zij een zeer kwalijke rol gespeeld hebben moge duidelijk zijn.