Om 18:00 begint het! Langverwachte FVD-referendum dat partijdictator Thierry Baudet aan de macht moet houden

Nou, de leden van Forum voor Democratie mogen vanavond en morgen hun digitale plasje doen op het zogenaamde ‘ledenreferendum’ dat Forum voor Democratie uitschreef, met als doel een excuus vinden om Thierry Baudet aan de macht te houden.

Na wekenlang machteloos te hebben toegezien hoe de volksvertegenwoordigers van hun partij opstapten, elkaar zwartmaakten, de partij de vernieling in hielpen en zich afsplitsten, mogen nu eindelijk ook de leden van Forum voor Democratie de arena betreden in iets wat steeds meer wegkrijgt van de last stand van de partij. Vanavond om 18:00 mogen alle leden hun stem uitbrengen aan de vraag of Thierry Baudet aan de macht moet blijven in de partij, of maar beter kan opkrassen.

Thierry Baudet verwoordt het zelf als volgt:

“Vanaf 18.00 vandaag kunnen alle #FVD-ers zich gedurende 24 uur uitspreken over de toekomst van onze partij. De afgelopen 6 jaar heb ik onze beweging met al mijn ziel en zaligheid opgebouwd. Ik sta klaar om door te gaan! Maar eerst is het nu aan de leden.”

Er blijkt wel één en ander verbaal te zijn bijgeschaafd aan het voorstel. Dat zogenaamde bindende referendum moest, om aan de statuten te blijven antwoorden, worden omgebouwd tot “een informele ledenraadpleging over degene die actief de leiding krijgt om een nieuw partijbestuur voor te dragen aan de ALV,” zo kunnen we lezen in de FAQ die de partij opstelde voor alle leden die nog vragen hebben.

Over één ding kunnen we het wel eens zijn: over zo’n 28 uur zal Thierry Baudet de rol van partijleider weer aannemen, en beginnen met een grote schoonmaak onder de laatst overgebleven kritische leden. Daarna zal de partij met alleen nog een handje ware volgelingen voortstrompelen tot de verkiezingen. En of daar nog zetels te verdienen zullen zijn, moet nog blijken.