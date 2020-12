Omroep ON viert feest: de benodigde 50.000 leden zijn binnen!

Arnold Karskens kan tevreden zijn. Omroep ON heeft 50.000 betalende leden verzameld. Een niet-geringe prestatie gezien het feit dat ON het helemaal op eigen kracht heeft moeten doen, zonder hulp van wie dan ook.

Het is niet makkelijk om door te breken in Hilversum als je een echte outsider bent. Publieke zenders zijn kneiterlinks. Zelfs PowNed, ooit opgezet door GeenStijl, is nauwelijks te onderscheiden van de rest van de NPO. Het is allemaal wat puberaler, maar dat is het dan wel mee gezegd.

Juist daarom is het belangrijk dat — als er dan publieke omroepen moeten bestaan — er een andersoortige omroep komt. En zie, het is Arnold Karskens gelukt. Omroep ON heeft de benodigde 50.000 leden verzameld.

Van harte gefeliciteerd, @OmroepON! Het is Hilversum één keer gelukt om jullie erbuiten te houden, maar nu gaat het dan toch echt gebeuren; Nederland krijgt eindelijk een omroep die wél de moeilijke thema's durft aan te snijden. https://t.co/WscfrrhxOK — Robert Bor (@robert_bor) December 4, 2020

Natuurlijk is niet alles wat Omroep ON doet ge-wel-dig. Ik kan me een show herinneren met IJbeltje Hoeheetzeookalweer. Dat was werkelijk vreselijk.

Maar qua instelling (en bereidheid hard te werken) is deze nieuwe omroep natuurlijk wel degelijk van toegevoegde waarde. Als énige omroep is Omroep ON niet van plan mee te doen aan de politieke correctheid. Dat is heel veel waard, want de politieke correctheid is als een kanker in onze samenleving — en zeker in onze media.

Gefeliciteerd dus, Arnold en co. Het is jullie gelukt. Nu doorpakken en met mooie programma’s komen.