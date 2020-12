Ongeloofwaardig positieve Rutte ziet ‘licht aan het einde van de tunnel’: vaccin!

In een nieuwjaarsboodschap die hij op Twitter zette zegt premier Mark Rutte dat hij voor 2021 een einde aan de coronazorgen voorziet. Dit vanwege het grote vaccinatieproject van Hugo de Jonge (dat nu al één grote faalactie lijkt, maar goed). “Licht aan het einde van de tunnel,” aldus Markje.

“2020 was een zwaar jaar, maar de veerkracht van Nederlanders is enorm,” schrijft jullie premier op Twitter. Nee, niet de mijne, want ik heb hem in mijn hoofd allang weggestuurd met een motie van wantrouwen.

“Met het vaccin wordt 2021 een jaar van hoop en van licht aan het einde van de tunnel. Maak er ondanks de beperkingen een mooie en veilige jaarwisseling van. Ik wens jullie allemaal een goed en gezond 2021.”

Is er ook maar iemand die dit serieus neemt, “licht aan het einde van de tunnel”? Het is al heel lang duidelijk dat de knettergekke lockdown de economie ongelooflijk veel schade berokkent. Daarnaast gaat het ook bij mensen thuis mis: huwelijken staan op springen, steeds meer mensen hebben last van psychische klachten. En dan zijn er ook nog al die mensen die niet behandeld kunnen worden in het ziekenhuis doordat drie opeenvolgende kabinetten-Rutte de zorg totaal gesloopt hebben.

De lockdown gaat in ieder geval nog door tot 19 januari, maar we moeten er ernstig rekening mee houden dat die ‘gewoon’ verlengd wordt. En zelfs als dat niet zo is dan blijven al die andere coronamaatregelen nog lang van kracht, waardoor cafés, restaurants, bioscopen en ga zo maar door gesloten zullen moeten blijven… waardoor ze uiteindelijk failliet gaan.

Dus licht aan het einde van de tunnel? Flauwekul. 2021 wordt vrijwel zeker een enorm rotjaar. Een jaar waarin Nederland het slachtoffer wordt van een economische crisis zoals we die letterlijk decennia niet gezien hebben (denk aan de jaren ’30 van de vorige eeuw). Het halve mkb zal worden weggevaagd. Misschien wel eenderde van de horeca zal omvallen. Honderdduizenden banen zullen vrijwel zeker verdwijnen. En een enorm deel van de nationale welvaart zal in rook opgaan.

Hoop? Nee. Er is geen hoop. Nog lang niet. Niet als we het wangedrag van de overheid blijven accepteren, en Rutte en co. hun gang laten gaan met draconisch wanbeleid. Aan het einde van de tunnel van Rutte gloort geen licht, maar nog meer pikzwarte duisternis.