Originele domeinnamen bepaal je zo

Als je van plan bent een website te maken dan is het belangrijk een goede domeinnaam te kiezen. Om onderscheid te maken en op te vallen, is het daarbij aan te raden om een originele domeinnaam te bedenken. Dat is niet zo gemakkelijk als je denkt en zeker niet als je bedenkt dat er met een .nl-extensie al miljoenen domeinen geregistreerd staan. Maak daarom gebruik van onderstaande tips om wel die ene originele domeinnaam vast te leggen.

Kort, sterk en simpel te onthouden

De eerste tip voor originele domeinen is dat de naam niet te lang moet zijn. Daarom is het aan te raden om een korte en sterke, maar ook simpele domeinnaam te bedenken. Let er ook op dat je de naam gemakkelijk kan uitspreken en dat deze niet verkeerd geïnterpreteerd kan worden.

Verzin een woord

Wil je echt origineel uit de hoek komen met de naam van je website dan is het mogelijk een woord te bedenken. Google was bijvoorbeeld een woord dat niet bestond, maar nu niet meer weg te denken is in de wereld. Bovendien is er het bij het verzinnen van een woord het voordeel dat de kans groot is dat de domeinnaam nog vrij is.

Naam met werkwoord

Het is ook origineel om een domeinnaam te bedenken, waarin je een werkwoord verwerkt. Dat is bijvoorbeeld ideaal als je een dienst of product levert die daarop aansluit. Denk daarbij aan een simpel voorbeeld, zoals vakantiehuizen verhuren of aan wasmachine kopen.

Cijfers in domein verwerken

Er komen steeds meer domeinen, waarin een cijfer of meerdere cijfers zijn verwerkt. Er zijn bijvoorbeeld getallen die in het Engels ook als woord te lezen zijn. Denk maar aan het cijfer 2 of aan het cijfer 4. Dat zijn dan ook populaire en originele getallen om in een domeinnaam te verwerken.

Domeinnaam vertalen

Het is ook origineel om een domeinnaam in het Nederlands te vertalen naar een andere taal. Dat is onder meer praktisch als de naam in het Nederlands bijvoorbeeld al bezit is. In dat geval kijk je wat de mogelijkheden zijn om de domeinnaam te vertalen. Bijvoorbeeld in het Italiaans als je vakantiehuizen verhuurt in Italië. Of in het Spaans als je een website hebt met Spaanse gerechten en recepten.

Ga brainstormen

Het is aan te raden om met meerdere personen te brainstormen over originele domeinnamen. Schrijf alles op wat je te binnenschiet en kijk welke namen het meest origineel zijn. Vervolgens check je natuurlijk of de naam nog vrij is.