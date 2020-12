Ov-sector klaagt over mondkapjesterreur: ‘ruim 100.000 coronahufters weigeren mondkapje in bus en trein’

De ‘mondkapjesterreur‘ neemt eerder toe dan af in het openbaar vervoer. Steeds meer mensen hebben lak aan de voorgeschreven coronaregels, en voor de ov-sector is het nu genoeg geweest. Zij slaan aan de alarmbel, de overheid moet harder ingrijpen, en strengere maatregelen invoeren.





Steeds meer mensen weigeren een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer, de een doet het omdat hij onverschillig is, de ander omdat corona een hoax zou zijn. Ov-ombudsman Bram Hansma vindt dit een grof schandaal, risicogroepen vermijden het ov vanwege deze ‘coronahufters’.

Volgens Pedro Peters, voorzitter OVNL, zou het gaan om zo’n 10% van de reizigers.

„Het gaat grofweg om circa 10% van het aantal reizigers, dat de mondkapjesplicht stelselmatig negeert. Dan heb ik het niet over mensen die het kapje wel eens vergeten of een medische noodzaak hebben om het niet te dragen”

Op normale dag zijn dit al gauw 100.000 reizigers die zich niet houden aan de coronamaatregelen. Voor de sector is dan ook duidelijk dat overheid harder en strenger moet ingrijpen. Er worden al meer boa’s ingezet om mensen te controleren tijdens het reizen, maar de inzet is bij lange na niet hoog genoeg om iedereen te kunnen controleren.

Hansma hoopt dan ook dat de overheid strenger beleid gaat invoeren.

„Overal zijn nu mondkapjes binnen verplicht, dat moet toch effect hebben. Je moet echter handhaven, anders heeft het weinig zin. We willen dat Nederlanders veilig van het ov gebruik kunnen maken in coronatijd. Dat is zeker ook een eigen verantwoordelijkheid van de burger, maar helaas houdt lang niet iedereen zich daar aan. Dan is het al gauw dweilen met de kraan open”