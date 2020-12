Participatie-‘samenleving’: vrouw in bijstand moet ruim 10000 euro terugbetalen omdat ze af en toe boodschappen kreeg

Een vrouw met een bijstandsuitkering moet van de gemeente Wijdemeren ruim 7000 euro terugbetalen, omdat haar moeder af en toe boodschappen voor haar deed. Dat meldt de website schuldinfo.nl. De participatiesamenleving in actie!

De vrouw kreeg in 2015 een bijstandsuitkering, maar kwam door hoge vaste lasten alsnog maar moeilijk rond. Om haar te helpen deed haar moeder een keer in de week boodschappen voor hen allebei. En dat mag dus niet, want volgens de rechtbank hebben de boodschappen haar een ‘in geld uit te drukken voordeel’ opgeleverd. Volgens de Participatiewet moet ze nu het hele bedrag dat zij sinds 2015 heeft ontvangen terugbetalen.

En het wordt nog gekker, want bovenop die terugvordering komt nog eens een boete van 50 procent van het teruggevorderde bedrag. In totaal dus ruim 10.000 euro! En dat allemaal omdat ze één keer in de week wat boodschappen kreeg van haar moeder.

Ik ben er echt wel voorstander van dat fraudeurs en bijstandsmisbruikers hard worden aangepakt, maar dit is echt belachelijk. Het gaat hier niet om iemand die misbruik probeert te maken van de situatie. Als ze een bijstandsuitkering ontving terwijl ze een vakantiehuisje in een ander land heeft of iets dergelijks, dan was het een ander verhaal. Maar dit? Om zoiets kleins als een paar boodschappen? Kom nou toch…

Het vervelende is dat dit niet helemaal te vergelijken is met de toeslagenaffaire. Daar ging het namelijk om een misinterpretatie van een algoritme, dat mogelijke fraudeurs aanmerkte, en een doorgeschoten beleid om fraudeurs aan te pakken. Hier gaat het echter om de letter van de wet. De gemeente, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de rechtbank volgen exact de letter van de wet. Dáárdoor dreigt deze vrouw nu ook keihard door het staatsapparaat te worden vertrapt.