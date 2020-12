Pieter Omtzigt valt premier Rutte keihard aan na toeslagenfiasco: ‘Grondwet moet weer z’n leidraad worden!’

De aanjager van de toeslagenaffaire heeft ook nog een pittig slotwoordje voor de ultieme eindverantwoordelijke in het dossier wat zoveel ouders zo ontzettend erg gedupeerd heeft. Pieter Omtzigt richt zich dus tot Rutte, die zich morgen uitgebreid moet verantwoorden voor de gehele chaos.

Uiteraard kon na het vernietigende rapport van de commissie-Van Dam ook geen kritisch woord uitblijven van Pieter Omtzigt, die samen met Renske Leijten de kwestie onthulde en uitgebreid aanhangig maakte in de Tweede Kamer. Omtzigt vindt dat de rechtsstaat buitengewoon beschadigd is geraakt door de acties van Rutte en zijn kabinetsleden. Zij moeten terugkeren naar de Grondwet, stelt de CDA’ers zelfs onomwonden, en die verderfelijke ‘Rutte-doctrine’ bij het oud vuil zetten.

In een Twitterdraadje maakt Omtzigt van zijn hart geen moordkuil:

“De constateringen van het rapport ‘ongekend onrecht’ zijn terecht en spijkerhard. ‘De grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden.’ Er zit dus rot, diep in de rechtsstaat.”

Het kabinet moet daarom eindelijk eens een goed plan maken van hoe gedupeerde ouders snel gecompenseerd kunnen worden. Geen mitsen meer, en ook geen maren.

Maar behalve het leed bij onschuldige ouders moet het kabinet-Rutte ook werk maken van de schade die ze aan de “parlementaire democratie” is aangericht. Er is een sport gemaakt van het achterhouden van informatie en zo min mogelijk delen met Kamer en media. Dit is de “Rutte-doctrine” gaan heten, en Pieter Omtzigt wil daar echt zo spoedig mogelijk van af:

“Ik neem ook aan dat premier Rutte morgen afstand neemt van de Rutte-doctrine en de grondwet weer ziet als de leidraad van handelen.”

Doet Rutte dat niet bij het debat over de kwestie, dan heeft hij een groot probleem met Pieter Omtzigt, zo is ook het impliciete dreigement. Zet ‘m op!