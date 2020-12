Politie Rotterdam gaat vol Woke: ‘Agent Jackson is niet alleen agent, maar ook DRAGQUEEN’

De politie Rotterdam twittert heel blij een foto van agent Jackson. Want, zegt het bureau, Jackson is niet alleen politieagent, maar in zijn vrije tijd ook dragqueen. En dat moeten we om mij totaal onbekende redenen keihard vieren.

De Rotterdamse politie doet blijkbaar heel blij mee met de LHBTIQ#!@jklag9jelkahkleg-Woke-beweging. Want kijk eens wat de Rotterdamse politie gisteren plots op Twitter zette:

Collega Jackson laat zien dat je prima agent en #dragqueen kan zijn. Hij deelt zijn verhaal in @RDStad: 'Ik wil af van hokjes'. https://t.co/z2P0EdMNz0

Fotograaf: German Villafane #politievooriedereen pic.twitter.com/jJPMBOMoMx — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) December 6, 2020

Er was nogal wat kritiek op deze actie. Waarom, vroegen mensen zich hardop af, vond de politie dat deze foto’s getweet moesten worden? Wat Jackson in zijn vrije tijd doet gaat niemand iets aan. Maar het hoeft ook weer niet met naam, toenaam, én foto’s online te worden gezet.

Even later legde de politie Rotterdam uit:

Het is ontzettend belangrijk dat iedereen zich in onze organisatie herkent. Ook de lhbtiq+ community. Verder vinden we niet dat de manier waarop je je kleedt in je vrije tijd, iets zegt over de mate waarop je serieus genomen kan/moet worden. #politievooriedereen — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) December 7, 2020

Natuurlijk moet een man als Jackson ook omgaan met ‘hangjongeren’ (oftewel: Straatterroristen). Denkt de politie niet na over de vraag of dit soort foto’s zijn gezag niet ondermijnen met dat soort jongeren? “Wij vinden” dat het zijn gezag niet mag ondermijnen… Oké, maar de werkelijkheid is dat er anderen — en nou precies degenen die vaak in aanraking komen met de politie — er een heel andere mening op nahouden. Dat lijkt me toch redelijk relevant.

Daar komt bij — en ik zal wel heel ouderwets zijn — dat ik als gewone Nederlander dit ook helemaal niets vind. Dat hij zich graag als dragqueen kleedt is hartstikke leuk, maar ik hoef dat niet te weten, en foto’s ervan hoef ik ook niet te zien.

Maar ja, tegenwoordig moeten we verplicht, van die hele Woke-beweging, dit soort gedrag toejuichen. We moeten het niet slechts tolereren en accepteren. Nee, we moeten het aanmoedigen.

Nou, daar doe ik niet aan mee — en ik vermoed heel veel anderen ook niet. Het is prima dat een man zich soms als vrouw kleedt, maar ik hoef hem geen staande ovatie te geven.