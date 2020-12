Politie zet zich schrap voor onrust: ‘verdubbeling aantal agenten tijdens jaarwisseling’

Tijdens de jaarwisseling zullen er bijna twee keer zoveel agenten op de been zijn in vergelijking met vorig jaar. Hoeveel extra agenten er zullen worden ingezet, zal per regio verschillen. Het is in ieder geval overduidelijk dat de korpsleiding van de landelijke politie zich schrap zet voor enorme onrust.

De politie, burgemeesters en justitie voelen duidelijk aan dat er trammelant aan zit te komen. De onvrede in de samenleving over de coronamaatregelen zou wel eens op een hele nare manier tot uiting kunnen komen. De politie heeft daardoor twee grote taken te volbrengen tijdens de jaarwisseling: (1) zorgen dat de maatregelen worden nageleefd, en; (2) zorgen dat de frustratie over die maatregelen ‘in goede banen wordt geleid’.

In de praktijk zal het er volgens mij op neerkomen dat de plattelandsgemeenten en de dunbevolkte gebieden slechts een paar politiewagens meer rond zullen zien rijden dan in voorgaande jaren. Een opstootje hier en daar, want natuurlijk gaan er mensen zijn die zich niet aan de regels houden, maar op zich niet veel bijzonders.

In de grote steden, en met name in de Randstad, wordt het een heel ander verhaal. Sommige wijken van de grote steden hebben onder normale omstandigheden al de neiging om zich tegen de politie te keren en dat zal dit jaar nog veel erger gaan worden. Het zou dus zomaar kunnen dat de mensen daar het jaar 2020 afsluiten met een situatie die doet denken aan een politiestaat.

Agenten hebben vanuit justitie de opdracht gekregen om hard op te treden, wat voor de raddraaiers op zo’n moment werkt als een rode lap voor een stier. En waar agenten ‘normaal’ nog wel eens wat door de vingers zullen zien, zal dat dit keer niet het geval zijn. De geloofwaardigheid van de overheid (en het kabinet) staat namelijk op het spel. Wie een leuke jaarwisseling wil doet er volgens mij goed aan om die niet in de Randstad te gaan vieren.