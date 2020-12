Quasi-feministische dichter Aafke Romeijn woest: ‘Ik betaal €150 voor spiraaltje zodat mannen zorgeloos n**k*n!’

De zogenaamd femimistische dichter Aafke Romeijn is woest. Ze moest gisteren namelijk 150 euro betalen om een nieuw spiraaltje te laten zetten. Dat moet, schrijft ze, zodat mannen “zorgeloos kunnen neuken.” Ongelijkheid!

Als je je afvraagt waarom heel veel conservatieve mannen én vrouwen totaal geen respect kunnen opbrengen voor het moderne feminisme, dan hoef je alleen deze tweet van ‘dichteres’ Aafke Romeijn maar even te lezen. Mevrouw maakt zich er namelijk woest over dat ze elke vijf jaar 150 euro moet neerleggen voor het laten zetten van een spiraaltje “zodat mannen zorgeloos kunnen neuken”:

Vandaag feest in mijn buik (not): spiraaltje laten zetten. Die ene keer in de vijf jaar dat ik me weer kwaad maak over het feit dat je als vrouw ff 150 euro mag aftikken om ervoor te zorgen dat mannen zorgeloos kunnen neuken. — Aafke Romeijn (@aafkeromeijn) December 29, 2020

Wat is er gebeurd met “baas in eigen buik,” Aafke? Ik kan me herinneren dat dat ooit een fundamenteel principe was van jullie ‘feministen.’ Daar zijn we maar mee opgehouden? Nu is het baas in eigen buik als het betrekking heeft op het doden van ongeboren baby’s, maar dienstertje in eigen buik als het gaat om spiraaltjes?

Opvallend.

Natuurlijk slaat de tweet ook nog eens helemaal nergens op. Aafke en andere vrouwen met een spiraaltje betalen helemaal geen 150 euro “om ervoor te zorgen dat mannen zorgeloos kunnen neuken.” Ze betalen 150 euro zodat zij zorgeloos kunnen neuken. Als wij mannen zeker willen weten dat we “zorgeloos” seks kunnen hebben (met vrouwen), dan moeten we een operatie betalen… of condooms. Dat laatste is minder veilig, en als je de condoomkosten voor een periode van vijf jaar bij elkaar optelt kom je ongetwijfeld ook uit op een flink bedrag.

Kijk maar op bol.com. Twintig condooms voor 14 euro. Als je twee keer per week neukt, zoals mevrouw Romeijn het zo fijnzinnig noemt, is dat een periode van tien weken. In vijf jaar zitten… 260 weken. Je hebt dan dus 26 pakjes nodig. 26 x 14 = 364 euro. Een man die twee keer in de week seks heeft en daar condooms voor koopt is over een periode van vijf jaar dus twee keer zo duur uit als een vrouw met een spiraaltje.

Schande! Wat vreselijk! En dat alleen maar zodat vrouwen zorgeloos kunnen neuken. En kwáád dat ik me daarover maak!