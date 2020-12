Rariteitenkabinet geeft ouders een ‘presentje’: basisscholen blijven MINSTENS tot 18 januari dicht!

Slecht nieuws voor alle ouders die het werk proberen te combineren met een thuisleven nu ze niet meer naar het werk kunnen, en dus alles thuis moeten doen: het kabinet heeft laten weten dat basisscholen en de kinderopvang hoe dan ook tot 18 januari gesloten blijven.

De Tweede Kamer had feedback gehoord van boze en zelfs reddeloze ouders die thuiswerk én de opvang van kinderen niet konden combineren. Konden de basisscholen én de opvang alsjeblieft een weekje eerder open? Dus niet aan het einde van de lockdown, maar al eerder?

NEIN! zegt het kabinet daarop. Dat kan niet. Dat gaat niet gebeuren. Zoek het maar uit. Want corona, corona, corona.

“Helaas hebben we vandaag moeten besluiten dat de basisscholen voor de meeste leerlingen dicht blijven’’, zegt minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs). ,,Ik had het graag anders gezien. Maar eerder openen gaat niet, omdat de zorg nog te zwaar wordt belast door het coronavirus.”

Ah ja, daar gaan we weer. De ‘belasting’ van de zorg. Maar wat zo frappant is dat drie achtereenvolgende kabinetten zich daar tot niet druk over konden maken… tot nu. Want Rutte en zijn boven-ons-gestelde vrienden hebben de zorg systematisch afgebroken. Vele duizenden bedden zijn weggehaald, de helft van het aantal IC-bedden is opgedoekt, en tenminste 10 ziekenhuizen zijn dicht gegooid. Allemaal door de kabinetten Rutte, en allemaal om ‘geld’ te besparen (zodat er meer geld vrijkwam voor massa-immigratie én om Zuid-Europa te ‘helpen’).

Het is een grove schande wat er gebeurt, al helemaal als je bedenkt dat het kabinet de periode tussen de ‘eerste’ en ‘tweede’ golf gemakkelijk had kunnen gebruiken om de zorg op te schalen, bijvoorbeeld door (onder andere) ontslagen en oud-zorgpersoneel weer aan het werk te zetten. Maar nee, dat hoefde niet. Sterker nog, zei Diederik Gommers, dat zou heel dom zijn omdat het personeel zich dan zou “vervelen.”

Iedere keer dat een kabinetslid iets over “de druk op de zorg” zegt moeten wij antwoorden dat die “druk” voorkomen had kunnen worden, maar dat het kabinet moedwillig voor deze situatie heeft gekozen, en dat we ons dus niet meer laten chanteren met “de zorg kan het niet aan!”