Rijksuniversiteit Groningen: pak door en ontbindt corporale coronaprutsvereniging Vindicat nu gewoon!

Hoe vaak mag een studentenvereniging aangeven massaal lak te hebben aan alle coronamaatregelen voordat eens een keer hard wordt ingegrepen? De Rijksuniversiteit Groningen moet hun big boy pants aantrekken en de vereniging aanmoedigen zichzelf op te heffen. En tot die tijd: geen geld, geen toegang en geen banen voor bestuurders.

Kwaadaardigheid komt in verschillende gradaties. Je hebt lui die de hele wereld willen veroveren om te bewijzen dat zij de grootste veldheer aller tijden zijn, maar je hebt ook ellenbogende graaiers die zonder enige gewetensnood zoveel mogelijk mensen aan de kant duwen voor eigen gewin. In die laatste categorie vallen corporale studentenverenigingen zoals het Groningse Vindicat, die denken dat het domme gepeupel zich wel aan de coronamaatregelen kan houden, maar dat zij de uitverkorenen zijn die zich nergens aan hoeven te houden.

Dus staan zij als een stel hersenloze idioten op en neer te springen in een bus:

“Een mannenjaarclub en een vrouwenjaarclub van het Groninger Studentencorps Vindicat zijn voor de rest van het verenigingsjaar geschorst. De groep van tussen de dertig en veertig leden hield gisteren een feestje in een partybus. Op beelden die via social media naar buiten kwamen, was te zien dat het er niet bepaald coronaproof aan toe ging.”

Het is bepaald niet voor het eerst dat Vindicat-leden dat de coronamaatregelen gelden voor “proleten,” maar niet voor deze rijkeluiskindjes. Duidelijk is ook dat je deze waanzin niet meer kan onderdrukken door wat clubjes te schorsen of wat leden vermanend toe te spreken: de rot zit te diep. Daarom moet de Groningse universiteit het heft in eigen hand nemen: Groningen, en Nederland, zijn beter af zónder die verwaande ‘Mijn vaderrrrrrrr’-roepers van Vindicat. Start een lobby om die vereniging gewoon te ontbinden.

En als die naast hun schoenen lopende kwelgeesten daar niet aan willen voldoen? Prima. Trek alle beurzen in, zet alle bestuurders op een zwarte lijst en doe voor ieder ontgroeningsschandaal meteen aangifte bij de politie.

De tijd dat we corporale studentenverenigingen als Vindicat hoefden te dulden als zogenaamde bovenonsgestelden is wel voorbij, lijkt me. Leden van deze tenten zijn gewoon allemaal trieste Willem Engeltjes in een door hun ouders gekocht kostuum of mantelpakje. Stevig aanpakken, is het devies.