Egoïsten! Politie valt “studentenfeetje” bij Vindicat binnen. 15 studenten vierden feest

In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie Groningen een melding over een feestje in het pand van studentenvereniging Vindicat aan de Grote Markt. Meerdere eenheden gingen op pad en wat troffen ze aan? Inderdaad: een stuk of 15 jongeren waren feest aan het vieren.

Rond half één kwamen de zes eenheden aan bij het pand. Alle aanwezige studenten werden vervolgens bekeurd omdat ze in strijd hadden gehandeld met het samenscholingsverbod. Het is immers niet toegestaan om met drie of meer mensen samen te komen in deze barre tijden.

Indien u denkt, ‘Vindicat, waar ken ik die naam toch van?’ Dat is dus dezelfde studentenvereniging die in deze winter lekker afreisde naar noord Italië voor een wintersportvakantie terwijl Sestriere, in Italië, toen officieel al “risicogebied” was en het werkelijk iedereen duidelijk was dat de hel zou los gaan barsten in het noorden van dat land.

PVV-leider in Groningen Ton van Kesteren is helemaal klaar met het wangedrag van Vindicat, een vereniging die onder andere Groningse studenten overigens al een slechte naam had toen ík er studeerde, een jaar of 15 geleden. “Uitdagen is het, provoceren. Toen ik vragen stelde over de skireis van Vindicat in Italië noemde een journalist dat ’een dieptepunt, terwijl ze naar risicogebied waren,” zegt Van Kesteren tegen De Telegraaf. “Deze vorm van overmoedigheid, van uitdagen en provoceren getuigt helaas van weinig verantwoordelijkheidsgevoel.”

Nee, maar helaas rolt Vindicat nou eenmaal zo. Dat was vroeger niet veel anders. Dit brallende tuig heeft werkelijk lak aan de rest van de samenleving. Zij zijn de zelfverklaarde “elite.” Wat de rest van de wereld meemaakt interesseert ze geen zak. Maar wel hopen en denken dat zij later aan de macht komen in het grote bedrijfsleven en de politiek, natuurlijk.

Het is volstrekt normaal dat mensen klaar zijn met de lockdown. Dit duurt al veel te lang. Maar dat het juist leden van Vindicat zijn die weer aantonen lak te hebben aan de regels (en de rest van de maatschappij)? Tja. Weinig verrassend, maar wel bijzonder irritant.

Overigens ken ik die Vindicat-leden voldoende om te weten dat ze bepaald niet onder de indruk zijn van zo’n boete. Mama en papa betalen die wel — hetzij direct, hetzij indirect. Zo’n boete levert deze studenten intern eerder respect op, dan iets anders.

