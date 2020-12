Rutte reageert op kritiek uit Tweede Kamer: ‘kabinet heeft virus helemaal niet op z’n beloop gelaten!’

Premier Rutte zei in het coronadebat dat het kabinet het virus ‘helemaal niet op z’n beloop heeft gelaten’. Vanuit de Tweede Kamer werd namelijk beweerd dat de verzwaarde lockdown helemaal niet nodig was geweest als het kabinet eerder had ingegrepen.

In het coronadebat in de Tweede Kamer wordt één ding echt heel erg duidelijk: de naïviteit van dit kabinet en de adviserende experts. Leest u deze alinea uit de Telegraaf maar eens:

“Met dit virus is het heel moeilijk om op tijd te zijn”, zegt Rutte. (…) “We dachten dat we huidige maatregelen de kerst net zouden halen.” (…) “We hebben nooit geaarzeld om de moeilijke maatregelen te nemen. We hebben altijd gedaan wat de experts ons adviseren, nadat we ze eerst ondersteboven hadden gekeerd.”

Ben ik nou gek, of gaan die experts en dit kabinet nog steeds volledig af op een papieren werkelijkheid waarvan ze zelf de kaders bepalen? Het aantal besmettingen wordt namelijk vastgesteld door de hoeveelheid mensen die zich op een bepaald moment laten testen. Dan maakt het ze kennelijk weinig uit of er een groep mensen is die zich niet laat testen (maar het virus mogelijk wél heeft) of dat er een enorme samenklontering van shoppende mensen is. Een groei in de besmettingscijfers merk je dan namelijk pas een week of twee later op. Anticiperen zit er voor dit kabinet kennelijk niet in.

Het is echt verbijsterend hoe men enerzijds compleet afgaat op de papieren werkelijkheid die ze wordt voorgeschoteld en anderzijds het absoluut minimale wil doen om de veilige ondergrens van die coronacijfers te bereiken. Tot het écht niet meer anders kan, zoals de experts op basis van hun eigen cijfers nu hebben aangegeven.

Los van wat je ook maar van de lockdown vindt, op strategisch niveau levert dit kabinet echt compleet broddelwerk. Totaal geen anticiperend vermogen en volledig gericht op het behouden van draagvlak, waardoor alle maatregelen van de afgelopen maanden nu voor niks zijn geweest.