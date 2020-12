Schandalig! Pedante Jaap van Dissel wijt hoog dodenaantal in verpleeghuizen aan laag opleidingsniveau verzorgpersoneel

Gisteren verscheen er op z’n zachtst gezegd een opmerkelijk interview van het NOS met RIVM-directeur Jaap van Dissel. In dit interview blikt hij terug op het roerige jaar, en wanneer hij terugkijkt naar het hoge dodenaantal in verpleeghuizen wijt hij dit onder andere aan het niveau van het verpleegpersoneel. Nou dat was dus het klappen voor de zorg.

Het gaat om deze video, vanaf minuut 8.30 praat Van Dissel over de mogelijke redenen waarom het dodenaantal zo hoog ligt in de verpleeghuizen. De immer botter Van Dissel begint direct over het opleidingsniveau van het personeel.

Maar over het feit dat Nederland een groot tekort aan mondkapjes had horen we de heer Van Dissel niet spreken. Of over het feit dat Nederland zich totaal niet goed had voorbereid.

Op 8 min en 30 sec stelt Jaap van Dissel van het @rivm dat de doden in de verpleeghuizen mede te wijten waren aan het opleidingsniveau van de verzorgenden. Ik dacht dat het kwam omdat Nederland onvoorbereid was en we geen beschermingsmiddelen hadden… https://t.co/ibC9L3lVkz — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) December 26, 2020

Het is voor Van Dissel ook wel heel makkelijk om een indirecte sneer uit te delen naar een deel van het zorgpersoneel in Nederland. Alsof het alleen komt door hun opleidingsniveau en niet door de gebrekkige communicatie vanuit de overheid en het RIVM zelf.

Het is ook een grove belediging richting het zorgpersoneel, zij hadden een verschrikkelijk zwaar jaar, hebben zich uit de naad gewerkt en krijgen dan ineens zo’n sneer te horen van een RIVM-bobo.

Het respect voor de zorg lijkt ver te zoeken bij Van Dissel.